El bajista Gotham City cuestiona las cuentas de Grifols y advierte de que puede valer cero

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La firma de análisis Gotham City Research, el inversor bajista que en 2014 desencadenó con un informe el escándalo de Gowex, ha fijado su punto de mira en Grifols, a la que acusa de manipular sus ratios de deuda y resultado bruto de explotación (Ebitda) para reducir artificialmente el apalancamiento y advierte de que sus acciones serían "no invertibles".

En su análisis, la firma bajista hace hincapié en la relación entre Grifols y Scranton Enterprises, un vehículo inversor de la familia Grifols, señalando que Grifols consolida completamente tanto Haema como BPC Plasma, pese a poseer el 0% de cada compañía, mientras que Scranton Enterprises también consolida completamente ambas empresas, al igual que Grifols.

Haema y BPC son importantes para Grifols, ya que representan aproximadamente el 40% de las ganancias de la empresa procedentes de participaciones no controladoras, mientras que las ganancias de estas entidades parecen representar más del 100% de las de Scranton, que controla el 8,4% de Grifols.

Por otro lado, Gotham apunta que el consejero delegado de Grifols, Thomas Glanzmann, presentado como un cambio en la dirección, si bien técnicamente implica que la familia Grifols no dirige la compañía, el ejecutivo forma parte de la empresa española desde 20006 y sus intereses están tan ligados a Grifols y entidades relacionadas (por ejemplo, Scranton) "que Glanzmann parece ser un Grifols en todo menos en el nombre".?

"Gotham City Research cree que las acciones de Grifols no se pueden invertir y probablemente no valgan nada", concluye la controvertida firma en un informe publicado antes de la apertura de la Bolsa de Madrid, en el que estima, según sus cálculos de Ebitda, deuda y apalancamiento, que las acciones de Grifols "están sobrevaloradas entre un 34% y un 75%", asumiendo que los gastos por intereses de Grifols no aumentan debido a la situación de mayor apalancamiento.

De este modo, Gotham City apunta que, si el mercado modifica los tipos de interés de Grifols para reflejar un mayor apalancamiento, entonces los pagos de intereses aumentarían.

"No creemos que la situación financiera sea sostenible", afirma la firma bajista, que sostiene que Grifols nunca ha producido flujos de caja para soportar una carga de intereses potencialmente mucho mayor, añadiendo que, con un rendimiento del 10%, la deuda de Grifols es insostenible, dejando a las acciones sin valor o sujetas a una dilución masiva debido a las ampliaciones de capital necesarias para llevarla a niveles sostenibles.

Además de esto, Gotham apunta otras señales de alerta discutidas en su informe, incluyendo transacciones no divulgadas con partes vinculadas de Grifols, lo que revelaría que, como mínimo, la calidad de los resultados de Grifols "deja mucho que desear" y que, en el peor de los casos, "existen graves deficiencias en los estados financieros de Grifols".

Gotham City Research, que en 2014 tumbó a Gowex al desenmascarar las prácticas del equipo gestor de la compañía, que acabó solicitando concurso de acreedores, ha advertido de que la firma, sus afiliados o personas relacionadas "mantienen posiciones cortas" superiores al 0,5% en Grifols, por lo que la caída del precio de las acciones de la empresa va en su interés.