Bal aboga por una "estrategia común" de vacunación "fuera de la política"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha apostado por una "estrategia común" de vacunación "fuera de la política", porque "es un tema demasiado serio para que entre dentro del juego político y se utilice como un arma arrojadiza de unos contra otros".

Así lo ha manifestado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde ha apuntado que Madrid ha estado negociando con representantes de Sputnik y Valencia de Janssen, para recalcar que "esto no es una competición entre comunidades autónomas".

En este sentido, ha defendido "una estrategia, una política común, que tiene que provenir del Gobierno de España", al que ha reprochado que tiene a todos "ya mareados" con los distintos protocolos de vacunación.

De esta forma, ha reivindicado una estrategia de vacunación "fuera de la política, por criterios técnicos, a través de los expertos", y "teniendo en cuenta que la vacuna es la luz al final del túnel".

"No solamente es salud, también es economía, es volver a la normalidad de verdad, no a esa cosa rara de la que habla el Gobierno de la nueva normalidad, no, a la normalidad real, a la normalidad de verdad", ha aseverado.

"Exijámosle al Gobierno de la Nación que lleguen vacunas suficientes y a las comunidades autónomas un plan de vacunación 24 horas al día 7 días a la semana vacunando, vacunando y vacunando, que eso es lo que la gente nos pide", ha planteado.

Por otro lado, se ha referido al "problema que tienen los vigilantes de seguridad, que no son tenidos como personal de riesgo a pesar de que en los estados de alarma son tenidos como personal esencial y epidemiológicamente se encuentran en la misma situación que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", para afirmar que "se les ha dejado de lado".