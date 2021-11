Bal acusa al Gobierno de agitar la desconfianza de la población en la policía con la derogación de la 'Ley Mordaza'

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha señalado este miércoles que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno se basa en el principio de "desconfianza" en el trabajo de la policía.

En declaraciones a los medios en la concentración en Madrid de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza' ha señalado que la nueva norma del Gobierno lanza a la ciudadanía un mensaje: "Tu policía no te va a cuidar, desconfía de tu policía", ha indicado.

Bal se ha quejado de que así no se puede hacer el trabajo por parte de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, y de las policías municipales que están en las calles "arriesgando su integridad física"."A nadie le sorprende que el Gobierno lance ese mensaje a la ciudadanía de que la policía no respeta el ordenamiento jurídico y se comporta con brutalidad", ha añadido.

En esta misma línea, ha acusado a "los socios del Gobierno" de "arremeter" contra la comisaría de la Policía Nacional en la Via Layetana de Barcelona. "El otro día con unas imágenes proyectadas sobre su fachada llamándoles torturadores" ha lamentado, y planeando "continuas iniciativas" para trasladar la comisaría a otra sede.

EL DERECHO DE HUELGA NO INCLUYE QUEMAR NEUMÁTICOS

Por otro lado, ha acusado a los diputados de Unidas Podemos de señalar que la policía se estaba comportando de manera brutal en las manifestaciones del sector del metal en Cádiz y por el contrario mostrarse continuamente a favor del derecho de huelga de los trabajadores. A su juicio, Podemos ataca el ejercicio de las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que dan "tranquilidad" a los ciudadanos que no están ejercitando el derecho de huelga.

En esta misma línea ha criticado que este mismo miércoles después de que se produjese un fuerte altercado en Cádiz, Unidas Podemos lanzase una declaración diciendo que la policía se estaba comportando de forma brutal y que este martes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, dijera que había que respetar el derecho de huelga de los trabajadores.

De forma irónica, Bal se ha preguntado si el derecho de huelga incluye el derecho a "quemar neumáticos", cerrar vías de acceso a la ciudad de Cádiz y a lanzar "objetos contundentes" y piedras a los agentes que están cumpliendo con su obligación.

PORQUE LA FOTO NO QUEDA BONITA

Al ser preguntado por la utilización de una tanqueta por parte de la Policía Nacional en las manifestaciones de Cádiz, Bal ha recordado que la policía explicó que el vehículo no está para reprimir la huelga sino para retirar los neumáticos ardiendo que colocaron los huelguistas, unas acciones que calificó de "ilegales" porque perturban los derechos de otros ciudadanos.

"Si la tanqueta es o no necesaria que sea objeto de la correspondiente investigación y no se critique simplemente porque la foto no queda bonita", ha indicado Bal que considera una afirmación "muy aventurada" afirmar que la policía está usando mal sus medios.

"Habrá que ver si esa tanqueta es el único medio del que dispone la Policía Nacional para flanquear el paso cuando se interrumpe con neumáticos ardiendo. Si alguien es capaz de decirme que existen otros medios me pensaré que son más relevantes, sino habrá que utilizar la tanqueta", ha terminado.