Bal advierte de que la UE podría sancionar a España por la reforma del CGPJ mientras se esperan los fondos europeos

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional de Ciudadanos y candidato de la formación a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha advertido de nuevo este martes que la Unión Europea podría sancionar a España por la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --que limita sus capacidades al estar en funciones-- mientras que se esperan "como agua de mayo" los fondos de recuperación comunitarios.

"Polonia ha sido sancionada por algo muy parecido. Además, ese mecanismo puede llevar consigo que la Comisión Europea ponga sanciones a España cuando esperamos como agua de mayo los fondos europeos", ha expuesto en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, al ser preguntado por el escrito remitido a Bruselas por parte de cuatro de las cinco organizaciones de jueces pidiendo amparo ante la reforma.

El vídeo del día El Ibex 35 abre con una subida del 0,1% y defiende los 8.500 puntos

En este sentido, ha indicado que tras el Tratado de Niza la UE "no se anda con tonterías" a la hora de evaluar la calidad democrática y que la misiva "tiene opciones" de prosperar". En esta se quejaban de las últimas reformas legislativas que, en su opinión, afectan a la independencia judicial.

Al hilo, ha recordado que él ha estado "dando la batalla" para cambiar el mecanismo de renovación de los 12 vocales del CGPJ --que se hace por mayorías y tradicionalmente por acuerdo entre PP y PSOE--. La limitación de las capacidades del órgano salió adelante en marzo con el apoyo de 196 diputados del Congreso.

"A lo que lleva es que los políticos eligen el órgano de dirección de los jueces que a su vez nombra a altos cargos de la judicatura quienes luego juzgan los casos de corrupción de los políticos. Es como seleccionar al policía que luego me va a multar y colocar a mi amigo", ha añadido.

Por último, ha afirmado que las asociaciones de jueces son "prudentes y no se lanzan a la piscina" y ha explicado que la que no se ha adherido, Jueces y Juezas para la Democracia, reúne a más de 500 asociados de los cerca de 3.000 que tienen filiación en España, ya que la mayoría no están adscritos como muestra de independencia.