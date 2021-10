Bal asegura que no le constan movimientos desde el PP para atraer a diputados y senadores de Ciudadanos

Acusa al PP de "equivocar el objetivo" al intentar acabar con Ciudadanos en lugar de unirse contra el nacionalismo

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general de Ciudadanos (Cs), Edmundo Bal, ha señalado este viernes que no le consta que haya movimientos desde el PP para atraer a diputados y senadores de Ciudadanos a sus filas.

Al ser cuestionado por la información publicada en el diario 'La Razón' que afirma que parlamentarios de la formación naranja están preparando su fuga al PP, Bal ha respondido que no tiene conocimiento de ello pero que "conociendo a la persona que pudiere estar haciendo estos contactos" se imagina que los estará haciendo con "nocturnidad y alevosía" y no estará comunicándolos. Además, Bal ha destacado que la información no aporta "ningún nombre".

Bal se ha expresado de este modo en velada referencia al exsecretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, que dio el salto al PP el pasado mes de marzo, después del fracaso de la moción de censura en Murcia entre los naranjas y el PSOE para desbancar al PP del Ejcutivo regional.

Así, ha afirmado que en Ciudadanos existe "ilusión" y un "renovado sentimiento de unión" causada, a su entender por la "opa hostil" que está planteando el PP de manera "sonrojante" y ha insistido en que en el grupo parlamentario están "muy enchufados" con sacar adelante su proyecto y demostrar que el espacio liberal "va a triunfar".

EL PP ESTÁ EQUIVOCANDO EL OBJETIVO

En esa misma línea Bal ha acusado al PP de estar "equivocando el objetivo" al intentar acabar con Ciudadanos en lugar de unirse contra el nacionalismo y el separatismo, después de los últimos movimientos en el País Vasco, donde el PP anunció recientemente e fichaje de Luis Gordillo, excoordinador de Ciudadanos en Euskadi.

"Es lamentable lo que está haciendo el PP , está equivocando el objetivo, que ahora mismo es que España no la gobiernen los populistas los separatistas y los naconalistas" ha inidicado Bal que considera que el problema está "especialmente agudizado" en El País Vasco donde el nacionalismo es "hegemónico".

A su juicio, el PP se está equivocando al poner las siglas de su partido por delante de las únicas "que importan" que son las de "Euskadi y España", ha zanjado.