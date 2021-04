Bal cree que Gabilondo se "arrojó" en los brazos de Iglesias, lo que hará que el espacio de centro se ensanche

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, cree que el debate de Telemadrid de anoche ha sido un "punto de inflexión" en la campaña y que votantes moderados de PSOE acabarán optando por los 'naranjas' tras comprobar cómo el socialista Ángel Gabilondo "se arrojaba en brazos" de Unidas Podemos.

"Esto provocará que el espacio de centro se ensanche (...) Lo que les quedará a estos votantes será Cs, un partido liberal en lo económico pero progresista", ha defendido Bal durante una atención a medios de comunicación en Nuevo Baztán.

Confía en que su partido superará ampliamente el corte electoral del 5% y entiende que el debate de ayer sirvió para que "más gente conozca el proyecto" y para que "e viera la cara de los demás candidatos" a los que ha reprochado "jugar con el dolor para conseguir votos".

Asimismo, ha incidido en que los demás cabezas de lista "propusieron poco" mientras que él se "hinchó" a hacer planteamientos a los madrileños.

"Ayer demostramos que somos la moderación y que claramente solo con nosotros no gobernarán los extremos. Somos la garantía de que Podemos no entre en el Gobierno y de que Vox no determine las políticas", ha concluido.