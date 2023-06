Bal cree que Ciudadanos ha perdido la "batalla del relato" y avisa sobre su posible sanción: "Me van a encontrar"

Insta a Vázquez a presentarse a las elecciones del 23J y cree que no concurrir "no es un error, es un plan"

Dice que cuando deje su escaño en el Congreso pedirá el reingreso en la Abogacía del Estado pero no abandonará la política

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha sostenido que su partido ha "perdido la batalla del relato" en relación a la posible sanción que la Ejecutiva están estudiando aplicar a los dirigentes 'naranjas' que han criticado la decisión de no participar en las elecciones generales del 23 de julio, al tiempo que ha avisado: "Si lo intentan, me van a encontrar".

Así se ha pronunciado Bal en una entrevista este martes en Canal 24 horas, recogida por Europa Press, en la que se ha mostrado muy crítico con la decisión de su partido ante estas posibles sanciones a su persona y a su compañero Francisco Igea por cuestionar la decisión de Ciudadanos de no concurrir a los próximos comicios generales.

"La respuesta frente a la crítica es: estamos estudiando un expediente sancionador contra las personas que dicen esto (...) me parece que han perdido la batalla del relato y tienen poco que contar", ha denunciado Bal, reclamando que le parece una decisión "inexplicable" que un partido político de ámbito nacional deje de presentarse a unas elecciones generales.

A su juicio, este paso dado por Ciudadanos "no es un error, es un plan" que se sustenta en intereses personales. "Hay quienes se querrán pagar con los recursos que queden en el partido su propia campaña, las elecciones europeas, para revalidar su mandato en el año 2024 cuando sean las elecciones europeas", ha lanzado Bal en referencia velada al secretario general, el eurodiputado Adrián Vázquez, probable candidato a la reelección.

En este punto, Bal ha criticado la votación de algunos miembros de la formación que han votado precisamente por que Ciudadanos no se presente a las elecciones para intentar ir en las listas del Partido Popular asegurando que este es un hecho "incontestable".

Dicho esto, ha instado a Vázquez a que reflexione y rectifique para que finalmente Ciudadanos se presente. "Lo hemos ofrecido de una forma pragmática y moderada. A lo mejor no en toda España. Pero por lo menos en las provincias donde tenemos diputados", ha subrayado.

"NADIE NOS HA LLAMADO"

Por todo ello, Bal ha insistido en sus críticas hacia la decisión tomada por la Ejecutiva y se ha lamentado de que nadie en el partido les ha llamado ni a Igea ni a él y que la primera respuesta por parte de los 'naranjas' ante tales críticas "dentro de la libertad de expresión" ha sido la de una posible sanción.

Al hilo, el portavoz adjunto de Ciudadanos ha asegurado tajantemente que "no lo van a hacer". "¿Alguien se cree de verdad que a mí me pueden expropiar mis derechos fundamentales? No, no lo van a hacer y si lo intentan me van a encontrar. Yo no voy a dejar que nadie pisotee mis derechos fundamentales en mi casa, en mi partido", ha lanzado con aparente enfado.

Bal también ha hablado sobre su futuro en la política una vez que se le retire su escaño en el Congreso de los Diputados asegurando que va a pedir el reingreso en la Abogacía del Estado si bien ha apuntado que no abandonará la política.

"Voy a seguir intentando que este partido vaya adelante", ha afirmado dejando la puerta abierta a, si finalmente Ciudadanos "muere", poder ir a otro partido que sea del espacio de centro. "No voy a estar nunca ni en el Partido Popular ni en el Partido Socialista", ha aclarado para decir acto seguido que su voto en las elecciones del 23J será "en blanco".