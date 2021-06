Bal critica a Sánchez por "blanquear a los herederos de ETA": "Otegi, que nunca ha pedido perdón, es socio del Gobierno"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general y portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "blanquear a los herederos del terrorismo".

"Otegi, que justificaba la violencia, nunca ha pedido perdón. Esta persona, pidiendo los indultos para los presos por asesinatos de ETA, es socio del Gobierno de Sánchez, que se está dedicando a blanquear a los herederos del terrorismo", ha señalado Bal.

Así lo ha manifestado este domingo el portavoz de la formación naranja en declaraciones a los medios antes de la celebración en el Congreso de los Diputados del acto homenaje a las víctimas del terrorismo.

En una semana en la que Sánchez ha concedido los indultos a los independentistas presos por el 'procés', Bal ha criticado que al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "no le ha faltado tiempo para pedir el indulto con respecto a los presos de ETA, para pedir una excarcelación masiva de aquellos que tanto dolor causaron".

La Asociación de Víctimas del Terrorismo, así como el Partido Popular y Vox, no han acudido al acto en el Congreso por considerar que el Gobierno "ha traspasado una serie de líneas rojas" al convertir a Bildu en sus "socios preferentes" y al no haber dudado en cambiar "presos por apoyo". Pese a no asistir al homenaje, este domingo representantes de la asociación que dirige Maite Araluce se han concentrado frente al Congreso para rendir a las víctimas su propio tributo.

"Nuestro corazón y nuestro afecto está fuera con las asociaciones de víctimas del terrorismo que no van a participar en este acto porque Sánchez blanquee a Bildu, por el acercamiento de presos de ETA al País Vasco. Los entendemos. Cuando termine este acto saldré a saludarles", ha afirmado Bal.

Asimismo, ha insistido que siempre han pedido que "no se blanquee a aquellos que han justificado la violencia, aquellos que son herederos que tanto dolor causaron a la sociedad española". "Que no se rescriba la historia", ha sentenciado.

"En Ciudadanos siempre hemos estado con las víctimas y en contra de los verdugos, siempre hemos exigido recuerdo, respeto y solidaridad. Siempre hemos pedido respeto por la dignidad de las víctimas", ha concluido Bal.