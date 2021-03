Bal (Cs) acusa a Ayuso de crear un "galimatías" jurídico y defiende que el decreto tiene efectos cuando se publica

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha acusado este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de crear un "galimatías" desde el punto de vista jurídico y ha recordado que un decreto "no produce ningún efecto" mientras "es secreto y no es conocido por los ciudadanos".

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, el dirigente de Ciudadanos ha defendido que la moción de censura en la Región de Murcia contra el PP es un "caso puntual" que debería ser entendido por el socio de gobierno en otras regiones y municipios, como así lo han hecho en Andalucía, Castilla y León y el Ayuntamiento de Madrid.

"Parece que la única persona que no lo ha entendido es Isabel Díaz Ayuso con un decreto que probablemente ya tendría hace meses porque parece que todo el mundo pensaba que era su intención romper el gobierno en cuanto pudiera y ha encontrado la excusa perfecta para salir corriendo a disolver la asamblea legislativa", ha dicho Bal, quien ha acusado a la presidenta madrileña de "tremenda irresponsabilidad" porque era un gobierno de "éxito".

Por otra parte, el portavoz adjunto de Cs en la Cámara Baja ha explicado que un decreto de un gobierno "no produce ningún efecto jurídico mientras es secreto y no es conocido por los ciudadanos". "Solo en la publicación", ha recordado Bal, al tiempo que ha asegurado que "los órganos estatutarios" de Cs tendrán que decidir si presentan una moción de censura en la Asamblea de Madrid liderada por Ignacio Aguado.

En este punto, el diputado ha diferenciado entre "la validez y eficacia en derecho". "(El decreto) no está publicado y siendo una norma de eficacia general, no tiene efectos si no se publica", ha señalado Bal.