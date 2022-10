Bal (Cs) no se cree que al PP le haya sorprendido la reforma de la sedición en plena negociación "pantomima" del CGPJ

Considera al bipartidismo como el "problema" de España, que defiende posiciones "demagógicas" en vez de acometer reformas

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha asegurado este lunes que no se cree que al PP le haya "pillado por sorpresa" una eventual reforma del delito de sedición en plena negociación con el PSOE para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), conversaciones que ha calificado de "pantomima" y "teatrillo".

El PP suspendió las negociaciones con el PSOE el jueves, tras lo que ofreció al presidente, Pedro Sánchez, "abordar juntos cualquier reforma" del Código Penal, entre las que ha incluido las que afecten a los delitos de rebelión y sedición, así como la tipificación del delito de la convocatoria de un referéndum ilegal. El PSOE, por su parte, critica lo que entiende como una nueva "excusa" de los 'populares' para no pactar la renovación del CGPJ, que lleva más de cuatro años en funciones.

PURO "TEATRO"

"Algo que no puedo calificar más que de teatro", ha dicho Bal ante los medios de comunicación, censurando que "viene el PP haciéndose el ofendido porque van a reformar la sedición" y "se echan las manos a la cabeza".

"No sé si decir que el PP son unos pardillos, no me puedo creer que les haya pillado por sorpresa", ha continuado, antes preguntarse si los de Alberto Núñez Feijóo "han desarrollado todo el procedimiento sabiendo que iban a romper las negociaciones".

Así, ha insistido en que las negociaciones para reformar el Poder Judicial "son un mercadeo para repartirse sillones entre amigos y controlar la Justicia desde la puerta de atrás". Por ello, ha vuelto a pedir que sean los jueces los que elijan a los jueces, recordando que este es un extremo que el PP tampoco ha reformado durante los años en los que ha ocupado La Moncloa. "Un teatrillo para hacer como que están negociando, pero ambos quieren que el sistema no cambie para repartirse los puestos", ha agregado.

EL PROBLEMA ES EL BIPARTIDISMO

Para el también portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, "el problema de este país es el bipartidismo", que "evita las reformas valientes que necesita" España. En este punto ha aludido a la cruzada 'naranja' contra la revalorización generalizada de las pensiones prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.

"Como se alternan, no quieren enfadar al nicho de votos de los pensionistas, sino que con posturas demagógicas van a arruinar nuestro país", ha incidido Bal, que se ha preguntado a qué partidas podría ir el montante destinado a pagar esta revalorización, 19.000 millones de euros. "Políticas de natalidad, vivienda, empleo joven, despoblación", ha asegurado.

En este contexto, ha recordado que Ciudadanos ha presentado más de 400 enmiendas parciales a los PGE 2023, mientras los socios parlamentarios "tratan de ahondar en la desigualdad de los españoles". Por ejemplo, ha mencionado una para potenciar la alta inspección educativa para acabar con las diferencias entre las distintas comunidades autónomas, una partida dotada con cien millones para ayudar a familias de pacientes con ELA o más presupuesto para el Plan de Prevención del Suicidio.