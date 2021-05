Bal describe su carrera electoral como la de la "elegancia": "Esta es la campaña de volver a ser nosotros otra vez"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha reivindicado su carrera electoral como la de la "educación, la elegancia, la tolerancia y la de hacer lo correcto".

"Esta ha sido la campaña de volver a ser nosotros otra vez", ha proclamado en la Plaza de la Villa durante su acto de cierre, en el que ha estado acompañado por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y la líder nacional del partido, Inés Arrimadas.

Así, ha asegurado que esta mañana gente que "no vota Cs" se le han acercado para decirle que ha hecho la "mejor campaña" y ha agradecido la labor de los afiliados de base que han "llenado las carpas de ente y de ilusión". "Hemos hablado de hacer una campaña limpia, elegante y educada, de no caer en las provocaciones. Os he pedido eso y lo habéis hecho", ha loado el candidato.

"Hemos debatido propuestas y no caído en el insulto, por eso estoy tan orgulloso. Habéis estado a la altura de este partido", ha agregado la apuesta 'naranja'.

En este sentido, ha defendido que se ha desplegado un trabajo "valiente" centrado en las personas que creen en la "concordia, el diálogo y la convivencia" y que cuando se les provoca "no se levantan de un debate".

INSTA A SUS VOTANTES A "GANAR A IGLESIAS"

Al hilo, ha cargado contra la izquierda por traer "la agenda del enfrentamiento" y ha vaticinado que no van a ganar y ha instado a sus afiliados a "ganar" el 5 de mayo al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. En el otro extremo, ha situado a Vox sobre quien ha advertido que intenta "traer una agenda de retroceso, del NO-DO" frente a la "agenda de futuro" que llevaría Bal a la Puerta del Sol.

También ha aprovechado para reprochar la subida de impuestos del PSOE, el "sablazo fiscal" que implicaría la supresión de la ayuda fiscal por tributación conjunta en el IRPF, que figuraría en el Plan de Recuperación emitido a Bruselas. "En sus manos y las de Podemos, en Madrid ería asfixiante para empresas, trabajadores y familias", ha alertado.

Al otro lado, de nuevo, ha apuntado que implicaría que en Sol estuviera un partido que dice que la UE está dominada por "las oligarquías con su ciénaga cultural", que "no creen en vacunas" o que creen en el 'pin parental'.

"Que nadie se quede en casa sin votar. Los moderados, los de centro, centroizquierda y centroderecha. Los que dialogáis, aquellos que abrazáis y sentís cariños y amor por vuestros compatriotas. Solo podéis votar una opción. Cs, un partido de concordia, moderación y centro", ha remarcado Bal.

Ha vuelto a asegurar que el 5 de mayo se reeditará el "Gobierno de éxito" entre PP y Cs, roto por el adelanto electoral, y ha aseverado que son "mayoría" los que buscan un Madrid de "tolerancia y paz".

"EL 4M SE ESCRIBE LA HISTORIA CON MAYÚSCULAS"

"El 4 de mayo se escribe la historia de Madrid con mayúsculas. La de nuestras familias, nuestros hijos y nuestros padres. No os arrepintáis el 5M de no haber ido a votar. No os arrepintáis y haced que Ciudadanos esté en el Gobierno", ha arengado el candidato 'naranja' ante la muchedumbre congregada.

Los aplausos han dado paso a 'Seven Nation Army' de The White Stripes, la canción con la que Bal entraba en la Plaza de Ópera en su arranque de campaña y que le ha acompañado durante sus visitas a Las Rozas, Valdemoro, El Molar y varios barrios de la capital.

Se cierra este domingo la campaña exprés con la que Edmundo Bal se ha dado a conocer entre los madrileños buscando ampliar el espacio de centro y que su partido vuelva a entrar en la Asamblea de Madrid. Solo una jornada de reflexión separa al candidato de saber si las encuestas tenían razón o Ciudadanos da la sorpresa y logra de nuevo representación.