Bal dice que el interés de Ayuso por Marta Rivera demuestra que el PP "necesita a Cs para gobernar"

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, considera que el interés de la presidenta madrileña y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, por la exconsejera de Cultura y Turismo Marta Rivera de la Cruz, de la formación naranja, demuestra que "necesita a Cs para gobernar" y que "Cs le hace falta a Madrid".

Bal se ha pronunciado este jueves sobre las reiteradas declaraciones de Ayuso manifestando que recuperará a Marta Rivera para su nuevo gobierno si gana las elecciones anticipadas del 4 de mayo preguntado al respecto en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

"Lo que la señora Ayuso ha dicho, y da pena un poco escuchar el verbo, es que quiere recuperar, no integrar, no, quiere recuperar a Marta Rivera", ha constatado Bal, quien ha aseverado que "no tendría que recuperar a nadie si no hubiera salido corriendo a disolver la Asamblea de Madrid poniendo una excusa, simplemente con un interés puramente electoral que se demuestra en el hecho de que inmediatamente sale diciendo que va a conseguir la mayoría absoluta".

Además, ha señalado que lo que Ayuso pone de manifiesto con esta aseveración es que "necesita a Ciudadanos para gobernar, que necesita la política de Ciudadanos para gobernar". "Porque, efectivamente, en Ciudadanos somos gente capaz, somos gente que ya ha demostrado todo en la vida fuera de la política y que sabemos gestionar muy bien lo público, que tenemos vocación de lo público", ha proseguido.

"Le hacemos falta a Madrid, no a la señora Ayuso, Ciudadanos le hace falta a Madrid", ha recalcado Bal, quien ha recordado que Rivera de la Cruz, en materia de turismo, puso en marcha "un plan de ayudas al turismo muy relevante de 6,5 millones de euros".

Por otro lado, ha destacado que también lanzón un plan de compras de libros de 2,2 millones de euros, y que apostó por "el mantenimiento de la cultura abierta, que ha sido ejemplo en toda Europa".

Sin embargo, Bal ha reconocido que no ha hablado con Marta Rivera de la Cruz. "En esto de la precampaña va uno corriendo, recibe mensajes de todo tipo y es hay veces que es que no me da tiempo ni a atender el teléfono", ha indicado al respecto.