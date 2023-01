Bal dice que Mazón es "la continuidad" del "viejo" PP: "Es el mismo partido de la Gürtel y la financiación ilegal"

Garantiza que Cs no concurrirá a las urnas en listas conjuntas con los 'populares': "No vamos a perder nuestra autonomía"

VALÈNCIA, 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y candidato a liderar el partido como portavoz político, Edmundo Bal, ha considerado que el presidente del PPCV, Carlos Mazón, representa "la continuidad" del "viejo" PP, una formación que "no engaña a nadie".

"Es el mismo Partido Popular que yo me encargue de perseguir en Gürtel con la financiación ilegal, (...) el PP sigue siendo ese partido que se financiaba ilegalmente a través de donaciones ilegales de los constructores", ha considerado este sábado en declaraciones a los medios antes de mantener, junto con el concejal madrileño y candidato a secretario general de la formación, Santiago Saura, un encuentro con afiliados en la sede de Cs en València.

Frente a ello, ha defendido que Cs es "el partido liberal, progresista y reformista" y frente a "la continuidad" del "viejo" Partido Popular que representa Mazón. "Desde luego, el Partido Popular no engaña a nadie", ha afirmado. "Es el mismo Partido Popular que yo me encargué de perseguir en Gürtel con la financiación ilegal y conseguimos junto con la Fiscalía una sentencia condenatoria", ha continuado.

En este punto, ha puesto en valor "la apuesta liberal por la regeneración, la transparencia y la limpieza democrática" que, a su juicio, representa Cs. "Aquí, el Partido Popular sigue siendo ese partido que se financiaba ilegalmente a través de donaciones ilegales de los constructores", ha insistido.

También se ha referido al "otro partido político del bipartidismo", el PSPV-PSOE, con el caso Azud. "Nos encontramos con la misma o una parecida técnica de financiación ilegal", ha deslizado. Y ha reivindicado: "Para evitar esto es para lo que existe Ciudadanos, y es por eso por lo que somos más necesarios que nunca".

Por ello, ha defendido que su candidatura para liderar Cs trata de "regenerar de verdad" el partido para "salir de este bache por el que estamos pasando y que cada mes nos recuerdan las encuestas y que en cada comicio electoral nos recuerda el sucesivo batacazo que nos hemos dado".

LISTAS CONJUNTAS

Por otro lado, ha insistido en que Cs no concurrirá a las urnas en listas con el PP. "La respuesta va a ser no, no vamos a ir en listas juntas con el Partido Popular. No vamos a perder nuestra autonomía, no vamos a perder nuestros principios y nuestros valores. No vamos a perder nuestras banderas en favor del partido conservador porque nosotros no somos el partido conservador", ha remarcado.