Bal exige a Arrimadas "dar la cara" y explicar la renuncia al 23J porque es "la presidenta en la sombra" de Ciudadanos

Cuestiona que el eurodiputado Adrián Vázquez se quede "en el sillón" mientras espera reactivar el partido para sus elecciones europeas

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El hasta ahora portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, sostiene que Inés Arrimadas es "la presidenta en la sombra" de la formación 'naranja', pues considera fallida la refundación llevada a cabo en enero, y por ello ha reclamado a la portavoz parlamentaria que "dé la cara" y explique por qué abogó por renunciar a presentar listas en las elecciones generales del 23 de julio.

Arrimadas no quiso optar a la reelección al frente del partido y refirió amadrinar una lista que, a la postre, resultó vencedora en las primarias y que estaba encabezada por Patricia Guasp y Adrián Vázquez. Ella sólo cerraba la candidatura de forma simbólica, pero Bal, que también disputó esas primarias, sostuvo de forma reiterada que la idea de la portavoz parlamentaria era continuar manejando los hilos de la dirección de Ciudadanos, aunque no en primera línea.

En el Comité Nacional de Ciudadanos, Arrimadas fue una de las dirigentes que abogó por renunciar a presentarse a las próximas elecciones generales, una retirada que Bal y sus seguidores consideran un error. "Debe de seguir siendo la presidenta en la sombra de mi partido", ha asegurado Bal a Europa Press, insistiendo en que Arrimadas tiene que explicar "lo que pasó" en esa reunión . "Tiene que dar la cara y tiene que explicar esto", ha remarcado.

¿TIENE ALGO CON OTRO PARTIDO?

El diputado ha sugerido que Arrimadas "tiene ya una solución también vital, personal, propia, con otro partido político y por eso es conveniente cerrar Ciudadanos, para defender sus ideas liberales en otra lista y en otro partido". "¿Es esto? Yo quiero saberlo", ha recalcado.

En esta línea, ha asegurado que, de haber ganado él las primarias para liderar su partido, Ciudadanos sí habría participado en los comicios de julio. Es más, dice que la actual dirección "no le representa" y que le da "mucha pena compartir" partido con una ejecutiva a la que ha afeado no haber emprendido una estrategia diferente para superar los errores del pasado, en alusión a haber elegido al PP como socio preferente.

"La estrategia de la lista de Inés (la ganadora de las primarias) ha consistido en más de lo mismo: tratar de competir por el voto del centro derecha, que está ya perdido", ha explicado.

REFUNDACIÓN 'FAKE'

En este contexto, el también abogado del Estado ha desdeñado el proceso de refundación, que ha sido un "'fake'". "Ha fracasado absolutamente, no ha habido ningún cambio real en el partido. Todo el mundo nos ha percibido igual que éramos antes", ha explicado. Él abogaba por abrir algo más su espacio y poder captar al votante "huérfano" del PSOE, aquel "moderado" al que no le gustan Bildu, ERC o Unidas Podemos. "Me decían que planteaba una opción sanchista", ha lamentado.

Pero también ha arremetido con el período de "rearme" anunciado por Vázquez el martes. "Rearme, refundación, reenganche, no sé qué otras palabras se van a inventar iniciadas por 're'", ha ironizado, antes de valorar que se trata de "palabras para seguir en los puestos, para seguir cobrando, para seguir manteniendo sus propias perspectivas personales y no pensar en el futuro del partido".

Bal considera que el partido "se rearmará" si se presenta a las elecciones y dan "un mensaje claro". Por el momento, ha declarado a Europa Press que "todas las opciones están abiertas" y ha apoyado la plataforma anunciada por el procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea.

HAY DINERO PARA PRESENTARSE A LAS ELECCIONES

Para no presentarse a las elecciones, lo mejor es disolverse, cree el diputado, que insiste en que, a la luz de la decisión tomada, la dirección tiene que dimitir. Menciona, además, que el partido cuenta aún con fondos.

"Además, con la caja de dinero. Teniendo dinero y no concurriendo a las elecciones más importantes a las que se puede presentar un partido de ámbito nacional, que son las elecciones generales", ha lamentado. "No se puede salir delante de los ciudadanos a decir que este partido es inviable y tú quedarte en el sillón", ha agregado, asegurando que lo que la dirección busca es "su propio futuro personal, sus propias soluciones personales, su propio proyecto vital".

Por último, ha censurado el planteamiento de Adrián Vázquez, que apoya aguardar al "próximo ciclo electoral" y menciona, por ejemplo, las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024. "Dice que nos presentaremos a las europeas. ¿Tenemos un proyecto para Europa y no tenemos un proyecto para España? ¿Pero esto qué es?", ha zanjado.