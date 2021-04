Bal irá a "todos los debates" aunque se "quede solo" porque hay que presentar propuestas a los madrileños

Alerta del "peligro para convivencia" de lo ocurrido en la Ser: "En mayo votaremos, pero el cabreo se quedará"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha aseverado que irá a "todos los debates" porque es necesario presentar propuestas a los madrileños aunque se "quede solo", tras conocerse que formaciones como Más Madrid no acudirán ante lo sucedido esta mañana en el plató de Cadena Ser con la líder de Vox, Rocío Monasterio.

Asimismo, ha pedido en la Cuesta de Moyano al dirigente de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, al de PSOE, Ángel Gabilondo, y la de Más Madrid, Mónica García, no caer "en la 'performance' que es lo que hace Vox" y entiende que al levantarse de la mesa de debate de la Ser le hicieron "el juego" por no confrontarla en la mesa con argumentos.

"No estoy dispuesto a que se retroalimenten los extremos. El día 4 votaremos, pero el cabreo se quedará y el enfado de quedará. Así no vamos a avanzar ni en Madrid ni en España. Esto no es bueno", ha insistido Bal, quien ve un "error" que la izquierda se levantara de la mesa porque este espacio "donde reina la palabra" es el "símbolo de la concordia".

Entiende, además que se da una imagen de que nos e ha avanzado nada desde 1978 donde actores de corrientes políticas tan distantes como Alianza Popular y el PCE se "sentaron juntos" y llegaron a un acuerdo. Al hilo, ha cargado contra el resto de candidatos por hacer parecer que "solo están ocupados en lanzarse adoquines a la cabeza".

Sobre la marcha de Iglesias tras entender que Monasterio se negaba a condenar las amenazas de muerte que ha recibido, Bal entiende que lo traía preparado porque "estas cosas no surgen de forma espontánea sino buscando un rédito político".

También, ha ironizado con que García y Gabilondo deciden tras el descanso que "aquello era intolerable", pero "hasta ese momento n". "Dejémonos de hacer performance que es lo que hace Vox. Le hacemos el juego si no confrontamos con ellos las ideas", ha zanjado.