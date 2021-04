Bal justifica separar la firma de Cs de la de Vox en el pacto fiscal en Andalucía: "Es una forma normal de trabajar"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha justificado este miércoles que su partido no haya firmado junto a Vox la proposición de ley para la rebaja de impuestos en Andalucía, lo que ha provocado que se hayan presentado dos documentos idénticos, uno rubricado por el PP y Cs y otro por el PP y Vox.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Bal ha sostenido que esta "es una forma normal de trabajar" dentro del Parlamento, tanto si es "nacional o autonómico". A su juicio, el hecho de que se registren dos documentos no tiene nada de extraño.

"Supone una bajada de impuestos que entra dentro del programa de Ciudadanos y del PP, que es con quien gobernamos en la Junta de Andalucía", ha insistido Bal, que ha asegurado que el hecho de que "el resto compartan esta política de impuestos bajos" --en alusión a Vox-- "no tiene que extrañar a nadie".

En esta línea, el candidato de Cs ha señalado que no le "consta" que existiese una llamada por parte de la dirección naranja para instar al grupo a proceder de esta forma. "Yo también he registrado documentos que he firmado con el PSOE en relación a una declaración institucional para condenar las declaraciones del PP sobre salud mental. Es una forma natural de trabajar en democracia", ha repetido.

"EN CONTRA" DE ESTABLECER UN CORDON SANITARIO A VOX

Así, Bal ha señalado que, en esta ocasión, ambos partidos coinciden en una política de "impuestos moderados". "Es en lo que consiste el centro. En economía somos así, y acuérdese en la ley de la eutanasia o de protección de las familias, donde Vox dijo una serie de barbaridades con respecto a Cs", ha recordado.

De esta forma, el dirigente 'naranja' ha señalado que el partido liderado por Santiago Abascal condenó "a las llamas del infierno" a las formaciones que apoyaron la Ley de protección a la infancia en la Cámara Baja.

Por otro lado, preguntado sobre los cordones sanitarios a Vox, Bal ha repetido que está "en contra" de establecer vetos a partidos políticos, porque suponen "el final de la democracia". A su juicio, negarle la palabra a una opción política representada "por un montón de votos" es negativo.

"Ya no digo llegar a acuerdos. Es evidente que tenemos opciones muy encontradas y muy diferentes entre los distintos grupos y es muy difícil para Ciudadanos llegar a acuerdos con los extremos. Pero habrá que hablar, porque sino hablas termina la democracia y empieza la violencia", ha continuado.

En este contexto, Bal ha aseverado que "la democracia se representa en el Parlamento" que, precisamente, "significa palabra". "No podemos establecer cordones sanitarios", ha zanjado.