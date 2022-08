Bal urge a Robles a enviar armas a Ucrania tras "descubrirse" el retraso y duda que se consiga el 2% en gasto militar

Recuerda a Sánchez que sus socios son antimilitaristas, quieren derogar el Ejército y salir de la OTAN

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general de Ciudadanos (Cs), Edmundo Bal, ha apremiado este viernes a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que acometa el envío de armamento a Ucrania tras "descubrirse" el incumplimiento a raíz de las quejas del embajador de este país en España. Además, ha puesto en duda que el Gobierno pueda alcanzar el objetivo de aumentar al 2% del PIB su gasto en defensa debido a la presión "antimilitarista" que a su juicio ejercen Podemos y los socios de legislatura.

En declaraciones a Europa Press, Bal ha agradecido las explicaciones ofrecidas por Robles, aunque matizando que "no le parecen suficientes". Defensa reaccionó horas después de las críticas del embajador ucraniano anunciando el envío de artillería de campaña, combustible, vehículos acorazados (TOA M-113), sistemas de misiles de defensa punto, así como el adiestramiento básico a las fuerzas ucranianas en España y vestuario y equipamiento invernal.

Bal ha recordado las críticas que ya hace meses le trasmitió a él personalmente el responsable de negocios de la Embajada de Ucrania en España, Dmytro Matiuschenko. "Pasado unos meses, se ha descubierto que España no estaba cumpliendo con sus obligaciones internacionales de apoyo al pueblo ucraniano", ha comentado.

El 'número dos' de Cs ha insistido en que se le "cae la cara de vergüenza como español" porque el embajador denunciaba que somos "el peor país de Europa en el envío de armamento a Ucrania". Y también le pareció "desafortunado" que la ministra dijera que los carros de combate españoles del modelo Leopard estaban en un estado lamentable. "Ella es la responsable de que no esté en ese estado lamentable nuestro armamento", ha sostenido.

Según ha explicado, en su día habló con Robles de este tema y ella señaló que había que ser discreto. No obstante, ha avisado que en Cs "van a estar detrás" de la ministra para que España cumpla porque "se trata de ayudar al pueblo ucraniano que está resistiendo de una forma heroica, defiendo los valores que son propios de los europeos frente a un tirano, Putin, y porque se trata de velar por el buen nombre de España".

HAY QUE ESTAR A LA ALTURA

Al ser preguntado si considera suficiente el envío anunciado por Robles, el dirigente de Cs reconoce que "el que pide siempre pide más de lo que se le puede dar". "Espero que estemos a la altura de lo que demandan los tiempos, nuestras responsabilidades y de las aportaciones a la OTAN", ha añadido, remitiéndose también a las explicaciones demandas al Ejecutivo sobre el papel de España en la protección de la frontera este europea, en Letonia y Lituania.

Para Bal, falta "ambición" porque no se pone el "suficiente coraje para establecer un mecanismo de defensa complementaria dentro de la Unión Europea en relación con la OTAN, con una adecuada coordinación de mandos militares y de compra de material, con una política industrial en materia de defensa, la modernización necesaria de las Fuerzas Armadas o con la ley de financiación plurianual de las Fuerzas Armadas.

En su opinión, esta ley de financiación plurianual sería la forma idónea de evitar que cada año el gasto militar se tenga que negociar dentro del fondo de contingencia de los Presupuestos Generales del Estado, habida cuenta de que los socios del Gobierno son "antimilitaristas, quieren derogar el Ejército español, salir de la OTAN y se oponen a la defensa conjunta en la Unión Europea".

Bal ha recordado el silencio de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre el nuevo envío de armamento a Ucrania que cuestiona Unidas Podemos, así como al apoyo a las manifestaciones anti-OTAN del ex secretario de Estado para la Agenda 2030 y líder del PCE, Enrique Santiago, o las declaraciones de cargos del socio del Gobierno llamando "organización criminal" a la Alianza Atlántica, considera por ellos "el mercado a través del que EEUU vende armas".

¿TENDRÁ APOYO EL PSOE PARA AUMENTAR GASTO MILITAR?

"Nos hace sospechar o dudar que el Gobierno vaya a cumplir con sus compromisos", ha continuado Bal, en alusión a lo que considera más importante: cumplir con el aumento de la inversión militar hasta el 2% del PIB. "Para eso nos hacen falta los Presupuestos Generales del Estado, que se tienen que empezar a tramitar ya, en el plazo de un mes. ¿Va a tener el Gobierno el apoyo de sus socios para el incremento de esta partida de gastos de defensa?", se ha preguntado.

Para cumplir este objetivo, el dirigente de Cs ha instado a que se apruebe la mencionada ley de financiación plurianual que aportará "estabilidad" en las inversiones a medio y largo plazo, evitando que las Fuerzas Armadas "año por año vean peligrar su financiación con una guerra a las puertas de Europa".

"Lamentablemente, con los socios que tiene este Gobierno, ERC, Bildu o Podemos, sospechamos que al final Pedro Sánchez, cosa que ya no va a sorprender a nadie, no cumplirá con su palabra, y donde dijo que iba a incrementar el presupuesto de Defensa en el 2% no cumplirá con su promesa", ha terciado.