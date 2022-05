Bal ve el cese de la directora del CNI como una victoria de Junqueras, que no se va a contentar

Considera que el PSOE "cruza una raya" con la destitución de Paz Esteban, una "mujer valiente"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha asegurado este martes que el cese de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es una "victoria" del líder de ERC, Oriol Junqueras, al ser preguntado por si esta decisión del Gobierno es un triunfo del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sobre la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el debate abierto en cuanto a quién corresponde la seguridad de los teléfonos del Ejecutivo.

La destitución de la jefa de los servicios secretos es "una victoria del señor Junqueras, que desde hace un tiempo lleva pidiendo cabezas", como la de la ministra de Defensa, ha declarado Bal. "Ahora le ofrecen una cabeza subsidiaria", la de Esteban, ha añadido.

Así se ha expresado el dirigente de Ciudadanos, en declaraciones a los medios, después de presentar en la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, por un presunto delito de revelación de secretos. El partido naranja atribuye al diputado haber filtrado a la prensa las explicaciones que dio la directora del CNI durante su comparecencia, la semana pasada, en la Comisión de Gastos Reservados.

Para Bal, que el Gobierno haya destituido de su cargo a Esteban es "una derrota" de Pedro Sánchez que perjudica a "los españoles". El portavoz ha dudado de que Junqueras se vaya a "contentar" con esta destitución y ha afirmado que no le extrañaría que el político independentista reclame "de nuevo" la dimisión de Robles y "en vísperas de la cumbre de la OTAN" que se celebra en junio en Madrid.

"Nunca nos van a encontrar al lado de un presidente que es capaz de humillar a España y a sus servicios de inteligencia con tal de conseguir el apoyo de los enemigos" del país, "que no creen en el interés general y cuya acción política consiste todos los días en denigrar la imagen de España dentro y en el extranjero", ha dicho.

A juicio de Bal, la responsabilidad de garantizar la seguridad de los teléfonos móviles de los miembros del Consejo de Ministros, algunos de los cuales fueron infectados con el sistema de espionaje Pegasus, depende del Ministerio de la Presidencia, a cargo de Félix Bolaños. "Si quieren pedir dimisiones, pídanlas ahí. El CNI lo único que hace es ejecutar esas instrucciones de seguridad", ha destacado.

El portavoz 'naranja' se ha puesto como ejemplo al explicar que cuando era abogado del Estado jefe del departamento de penal trabajó con el CNI y ejerció acciones judiciales en representación del servicio de inteligencia. "Dentro de las limitaciones, sé cómo trabajan" los espías y "me parece inviable, imposible" que el CNI no se hubiera percatado antes de la infección de los móviles.

"Son grandes profesionales y no me cabe en la cabeza, de ninguna manera, que si la competencia de revisión y mantenimiento de la seguridad de los teléfonos móviles del Gobierno fuera de verdad encargada al CNI", no habría pasado un "año entero" hasta que el organismo "se diera cuenta de que estaban infectados con Pegasus".

EL PSOE ATRAVIESA UNA RAYA

Bal ha manifestado que, con el cese de la directora del CNI, el PSOE "cruza una raya", porque "vende y humilla a España", además de poner "en entredicho" la reputación de sus servicios secretos frente a los extranjeros, con la proximidad de la cumbre de la OTAN.

Ayer, y en rueda de prensa, el dirigente aseguró que, de producirse la destitución de Esteban, Ciudadanos iba a endurecer las relaciones con el PSOE a la hora de darles su apoyo en votaciones.

"No hay derecho", ha lamentado el portavoz, que ha reiterado que Esteban "ha cumplido la ley en todo momento" desde su posición como "cara visible" de los espías españoles, "que no se pueden defender frente a esas acusaciones falsas que lanzan desde el separatismo".

La directora del CNI es, en opinión de Bal, una "mujer valiente" que acudió al Congreso, a la comisión de secretos oficiales, "con toda la información que le era requerida", ha subrayado.