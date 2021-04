Bal ve un "error" que se levantase la izquierda, "sin ser capaces de hablar" y "haciéndole el juego a Vox"

Cree que UP y Vox se "retroalimentan" y miden su rédito electoral en "ver quien es más bruto"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha apuntado que es un "error" que la izquierda se haya levantado del debate electoral de la 'Cadena Ser', "haciéndole el juego a Vox", y ha lanzado la idea de que "no son capaces de hablar" en política.

"Es lo que venimos diciendo en Ciudadanos desde el minuto uno: el guerracivilismo, la política de bandos. La gente parece que se ha olvidado de lo que nos costó la Constitución de 1978, los Pactos de la Moncloa, la unidad, el superar las trincheras y las brechas. Con la sensación de que todo el mundo está muy contento porque se retroalimentan Vox y Unidas Podemos (UP), y su rédito electoral está en ver quien es más bruto", ha asegurado a la salida del estudio de la Cadena Ser tras un bronco debate que ha terminado con los representantes de UP, Más Madrid y PSOE levantándose de la mesa.

Precisamente fue el candidato 'morado', Pablo Iglesias, quien se ha levantado de la mesa justo al comenzar el debate tras instar a la candidata de Vox, Rocío Monasterio, a que condenase las amenazas de muerte que han recibido tanto él como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

Por su parte, los representantes de PSOE y Más Madrid, Ángel Gabilondo y Mónica García, respectivamente, han anunciado su abandono de la tertulia tras concluir el segundo bloque del debate porque esperaban que Iglesias se reincorporase de nuevo al encuentro.

"La libertad no la hemos conseguido levantándonos de las mesas sino sentándonos para hablar y llegar a acuerdos y situaciones intermedias que no satisfacen a nadie pero son buenas para los madrileños y los españoles", ha añadido Bal, quien ha reconocido que en su última intervención se le "saltaban las lágrimas".

Finalmente, ha remarcado que la formación 'naranja' no permitirá que Vox o UP "condicionen la política" de la región. "Vox no va a estar en un Gobierno de la Comunidad de Madrid con mi voto", ha zanjado.