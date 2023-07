Baldoví avisa a Mazón de que Compromís "se partirá la cara" para "combatir el peor gobierno de la historia"

Ironiza con el pacto "lleno de caspa" de PP-Vox al ofrecerle tres ejes estratégicos: "No mentir, no robar, no recortar"

VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha avisado al candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, de que su grupo se "va a partir la cara" para "combatir el peor gobierno de la historia" y le ha propuesto, parafraseando el acuerdo de cinco puntos al que llegaron los populares y los de Abascal, un pacto con tres ejes estratégicos para que "no nos hagan pasar vergüenza: no mentir para que no se mienta, no robar para no que no se robe y no recortar para que no haya recortes".

Baldoví ha acusado a Mazón, en el debate de investidura, de haber sido "chupado" por Vox y haber suscrito un acuerdo "infame y lleno de caspa" al que combatirán de manera "contundente": "Vamos a trabajar para ser la mejor oposición como primer paso para ser la mejor alternativa de Gobierno en 2027: Volveremos y lideraremos un nuevo cambio". "No vamos a pedir permiso para hacer política", ha dicho en un aviso 'a navegantes' a derecha e izquierda.

Así, ha acusado a Mazón de que, frente a lo que repitió durante meses de que no pactaría con Vox tenía "claro con quien se metía en la cama" y ha afirmado que hoy ha demostrado que "se ha comido todo su discurso de cabo a rabo: El pacto de vergüenza ya lo tenían desde hace tiempo".

En ese sentido, ha aludido a los audios publicados de Mazón en los que ya se le escucha decir "en el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones". Así, le ha preguntado si mantiene "la misma afirmación de noviembre de que los de Vox vienen a tocar las glándulas reproductoras masculinas" y "si ante el pacto con Vox al que se llegaría en el peor de los casos el PP ha hecho alguna acción parecida a los que hacen los insectos chupópteros". "Fuera bromas no creo que no tengan un programa de gobierno, claro que lo tiene, pero no lo quieren mostrar: es la agenda oculta del PP", ha señalado.

En esta línea, le ha replicado que el gobierno del cambio al que tanto ha aludido Mazón en su discurso de investidura realmente lo ejerció el Botànic al llegar en 2015 cuando se encontraron "un territorio paradigma de la corrupción" --con tres presidentes de la Generalitat, dos de Corts, los tres presidentes de las Diputación imputados al igual que la alcaldesa de València, la expopular Rita Barberá, a la que "en un alarde de hipocresia ahora quieren reivindicar un puente cuando la reprobaron en Les Corts".

Por contra, ha recalcado que el país que se encontrará Mazón "no tiene nada que ver con el que nos encontramos: todos los indicadores son los mejores sin duda y estamos orgullosos del país que dejamos".

Asimismo, le ha recriminado que el PP se han pasado los ocho años de oposición hablando "del malvado" Gobierno botánico y llegado al momento de gobernar se presentan con "una hojita de cinco puntos con una redacción que mejoraría una niño de 5 de primaria". "Sanidad y servicios sociales para reforzar la sanidad y servicios o nuestras señas de identidad para recuperar nuestras señas de identidad. Ocho años en la oposición para escribir eso, de verdad los valencianos no se merecen eso", ha recalcado.

Asimismo, ha recriminado que solo piden la cultura del esfuerzo para el resto cuando "un diputado de Vox que fue despedido de la universidad por copiar el trabajo de una alumna --en alusión a David Muñoz--; les ha acusado de que estar "obsesionados" con Cataluña: "Pero si son ustedes los que vendieron las cajas valencianos a los catalanes por un euro", le ha afeado.

"CARNÉS DE BUENOS VALENCIANOS"

Del mismo modo, le ha cuestionado sí van a repartir carnés de buenos valencianos, si van a "regalar la sanidad pública a sus empresas amigas" y en ese sentido ha propuesto un referéndum para blindar la sanidad pública en el Estatuto de Autonomía y que sea de gestión directa"; y en Educación le ha pedido "más rigor" porque para garantizar la igualdad de oportunidades hay que poner más maestros en las escuelas, libros gratuitos, menos niños por aulas, y dar becas de comedor y ha recriminado que ponga en duda la profesionalidad de los maestros al hablar de ideología en las aulas.

También, le ha pedido que pida perdón a los agricultores por votar a favor del tratado que permitía la entrada de naranjas en Sudáfrica, y le ha exigido un cambio del sistema de financiación, que se reconozca la deuda histórica y se apruebe el derecho civil valenciano y si en materia energética "escuchará la voz de los ayuntamientos y vecinos o solo a Florentino, Iberdrola o Endesa".

Además, le ha exigido que explique su "gran manta de bajada de impuestos" y que diga de dónde va a recortar al tener 1.750 millones menos porque "no es Super López". "Apretarse el cinturón la gente humilde y barra libre para los ricos, esa es su política", le ha espetado a Mazón a quien ha recriminado: "Es un mantero que no contesta a ninguna de las preguntas".