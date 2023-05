Baldoví defiende que estas elecciones "son las de los valencianos": "No necesitamos que vengan de Génova y Ferraz"

Ribó: "Por mucho caso que nos hagan ahora en Madrid, no somos un campo de entrenamiento de elecciones generales"

VALÈNCIA, 21 (EUROPA PRESS)

El candidato de Compromís a la Presidencia de la Generalitat, Joan Baldoví, ha lanzado un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el que ha defendido que las elecciones del próximo 28 de mayo "son las de los cinco millones de valencianos" y "no las generales".

"No necesitamos que vengan de Génova y Ferraz, no son vuestras elecciones", ha censurado en referencia a la participación de Feijóo y Sánchez en actos de campaña de sus partidos este fin de semana en València.

En estos términos se ha pronunciado Baldoví este domingo en el acto central de campaña de Compromís celebrado en el Parque Central de València, en el que ha estado acompañado del alcalde de València y candidato a la reelección, Joan Ribó; la cabeza de lista a Les Corts por Alicante, Aitana Mas; el cabeza de lista por Castellón, Vicent Marzà; así como de las candidatas a Les Corts Paula Espinosa y Maria Josep Amigó.

Durante su intervención, el candidato a la Presidencia ha destacado cinco propuestas de su coalición: "Comedor escolar universal; gafas y dentista para niños en edad escolar; psicólogos en cada ambulatorio; dar voz a los ciudadanos en los ayuntamientos para decidir donde construir parques fotovoltaicos; más personal sanitario; construir 5.000 viviendas públicas para que los jóvenes se vayan de casa".

Baldoví ha reclamado a Sánchez que "pague la deuda de los 800 millones de euros que debe a la sanidad pública valenciana por los desplazados". "Queremos 'ribolucionar' la Atención Primaria", ha resaltado.

Asimismo, ha criticado que el PP "vuelve al lugar del crimen, a la plaza de toros, el epicentro de la corrupción, donde reivindica el legado de Rita Barberá", que "es el que dejó al cuñado y a las sobrinas seis millones de euros escondidos en pisos". En este sentido, ha afirmado que lo que puede reivindicar el PP "es la corrupción, el nepotismo y la incompetencia, que tiene nombre de Gürtel, Zaplana, Fabra, Camps, El Bigotes...".

El candidato de Compromís a la Presidencia ha denunciado que "ni el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ni el presidente del PPCV, Carlos Mazón, dirán nada a sus líderes de la financiación" y ha lamentado que "el Gobierno ha vetado una propuesta de ley de Compromís para reformar el sistema de financiación, que es la piedra angular del Estado del Bienestar de los valencianos". "No me temblará la mano para exigirlo, ya está bien de excusas", ha subrayado.

Baldoví ha reivindicado un III Botànic "más ambicioso" y "valiente". "Queda mucho por hacer, pero nada es imposible", ha afirmado, al tiempo que ha remarcado que la coalición "ganará estas elecciones desde la proximidad, donde no le gana nadie". "Baldoví no es de Chamberí, sino de Sedaví, de Algemesí, de Alfàs del Pi...", ha incidido.

"NO SON ELECCIONES GENERALES"

Por su parte, Ribó ha señalado que estas elecciones "no son unas elecciones generales, sino municipales y autonómicas". "Por mucho caso que nos hagan ahora en Madrid, no somos un campo de entrenamiento de elecciones generales, no somos el lugar donde se hacen semifinales", ha manifestado el primer edil, quien ha defendido que los valencianos "tienen problemas muy claros que son de los que hay que hablar".

El alcalde de València ha celebrado que las plazas de la ciudad "han dejado de ser rotondas" y que el paro "ha bajado un 33 por ciento", que eran "los dos objetivos que había en 2019". Para Ribó, "estas cosas no se habrían hecho sin Compromís en la Alcaldía".

Además, ha apuntado que la coalición se encuentra con "tres retos para el futuro": "El derecho a la vivienda asequible, un modelo turístico que pare los apartamentos y el reto energético, que será un tema fundamental".

"MEJOR ANTÍDOTO FRENTE A LA CORRUPCIÓN"

Aitana Mas ha defendido que Compromís "ha sido el mejor antídoto frente a la corrupción" del PP, por lo que ha afirmado que el partido "no va a tolerar ni una lección de los que estaban en política para forrarse". Asimismo, ha afirmado que la primera ley del III Botànic "será una ley de Igualdad que impulse el feminismo de clase, que facilite la corresponsabilidad en las relaciones igualitarias, que acabe con la violencia obstétrica, que se incremente el número de mujeres en los órganos de decisión".

Igualmente, ha subrayado que "el derecho al tiempo y la lucha contra la precariedad laboral tienen que ser los ejes del siguiente Botànic". A su juicio, los dos retos para la próxima legislatura son "generar ocupación" y "diversificar la economía porque "no pueden estar todos los huevos en la misma cesta".

Marzà ha defendido un territorio en el que "cada persona tenga las mismas oportunidades tenga el dinero que tenga en la cuenta corriente" y ha manifestado que la coalición "es el antídoto contra el odio de algunos partidos".

En esta línea, ha indicado que para el PP, Compromís "es el enemigo" porque ellos "vienen a hacer lo de siempre". "Somos dos modelos antagónicos, el del odio y el nuestro", ha apuntado, al tiempo que ha subrayado que "hay que defender al mundo rural frente a las multinacionales" porque los ciudadanos que viven en pueblos "quieren los mismo derechos que los de las ciudades".

"MEJORAR SERVICIOS PÚBLICOS"

Por su parte, Amigó ha destacado que "hay que avanzar en mejorar los servicios públicos" y "reivindicar en Madrid un trato justo". "Nadie ha hecho nada por la protección del territorio", ha lamentado, al tiempo que ha afirmado que la coalición "ha venido para quedarse".

Finalmente, Paula Espinosa ha remarcado que Compromís "es el único referente a la hora de hacer frente a la emergencia climática" y ha señalado que el partido "será el único que la defenderá frente a políticos que quieren resolver el problema con plantas en los balcones". "Compromís es y será vuestro refugio", ha concluido.