Baldoví dice tras el acto de Valencia que los militantes decidirán las alianzas electorales de Compromís

VALENCIA, 18 (EUROPA PRESS)

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha remarcado que serán los militantes de la coalición quienes decidan sus alianzas electorales y ha apuntado que no es tiempo de elecciones, por lo que ha manifestado: "Cuando toque, regaremos".

Así se ha manifestado el parlamentario este jueves en Valencia, al ser preguntado por la presencia de Mónica Oltra en la asamblea de los comuns este fin de semana y el acto Otras Políticas el pasado sábado junto a Yolanda Díaz y Ada Colau: "A mí me parece bien que cada uno haga lo que considere".

Baldoví ha insistido en que su proyecto se llama Compromís y que siempre ha militado en proyectos de "estricta obediencia valenciana". En este sentido, ha considerado en que el respeto, la lealtad y la autonomía a las decisiones de la coalición son "fundamentales" ante cualquier posible alianza.

No obstante, Baldoví ha remarcado que todavía no es tiempo de elecciones: "Cuando toque, regaremos, pero hoy está lloviendo así que no hace falta regar". De hecho, ha considerado que los gobiernos no deberían estar haciendo cálculos electorales cuando van a llegar los fondos europeos, por lo que les ha instado a meter "la cabecita en la faena".

Respecto a las elecciones autonómicas, Baldoví ha señalado que la coalición siempre se ha presentado en solitario, aunque en otros comicios han hecho alianzas "con todo el mundo" --con Unidas Podemos en 2016, con Más País en 2019 y con diferentes partidos regionalistas y nacionalistas en las europeas-- pero "sin perder de vista el norte".

"Ya veremos. Yo creo que no van a haber elecciones y es pronto para hablar", ha asegurado, al tiempo que ha destacado el acuerdo al que ha llegado con el Gobierno para los PGE. Además, ha considerado que "tener la cabeza en las elecciones es un deporte al cual los periodistas y los políticos tienen gran afición, pero hay un tiempo para cada cosa".

COMPROMÍS ES UN "PROYECTO PROPIO"

Así, ha incidido en que Compromís es un "proyecto propio" y que trabaja por "el bienestar de los cinco millones de valencianos", y que en sus enmiendas se centran en esta cuestión antes que en las alianzas con otros partidos. De hecho, ha destacado la "autonomía" de la formación con respecto a Más País y el hecho de que hayan presentado enmiendas por separado.

Precisamente, preguntado por la postura del líder de Más País, Íñigo Errejón, respecto a los actos de Díaz, Colau y Oltra, ha señalado que piensan "exactamente lo mismo" y que han renombrado su grupo de Whatsapp como "Cuando toque, regaremos".