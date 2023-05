En Baleares, con el 98,79% escrutado, el PP obtiene 25 escaños, el PSIB 18 y Vox 8

PALMA, 28 (EUROPA PRESS)

En Baleares, con el 98,79 por ciento escrutado, el PP obtendría 25 escaños en el Parlament balear, seguido del PSIB con 18 parlamentarios, Vox, con 8 parlamentarios, y MÉS per Mallorca, con 4.

A continuación se situaría Més per Menorca, con 2; y Unidas Podemos y Sa Unió, con 1. Según estos datos provisionales, ni el PI, ni Ciudadanos obtendría representación parlamentaria.

En las elecciones de 2019, el PSIB obtuvo 19 escaños; el PP, 16; mientras que Unidas Podemos logró seis diputados; Ciudadanos, cinco; Més per Mallorca, cuatro; tres tanto Vox como PI; Més per Menorca logró dos escaños y Gent per Formentera, uno.

Los resultados, con el 98,79% escrutado, son los siguientes:

*SIGLAS ESC'23 VOT'23 %'23 ESC'19 VOT'19 %'19 .

*PP 25 158.912 35,82 16 95.295 22,19 .

*PSIB-PSOE 18 117.676 26,53 19 117.480 27,36 .

*VOX 8 61.577 13,88 3 34.871 8,12 .

*MÉS 4 37.042 8,35 4 39.415 9,18 .

*MXME 2 6.382 1,43 2 6.048 1,4 .

*EUIB-PODEMOS 1 19.552 4,4 6 41.824 9,74 .

*SA_UNIÓ 1 1.746 0,39 0 1.420 0,33 .

*GxF+PSIB-PSOE+ 0 - - 1 2.036 0,47 .

*EL_PI 0 16.774 3,78 3 31.348 7,3 .

*Cs 0 6.006 1,35 5 42.519 9,9 .

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

*COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS .

*2023 449.265 42,83% 7.094 5.737 .

*2019 432.279 46,07% 4.348 3.009 .