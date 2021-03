Baleares y Canarias no aplicarán la norma que obliga a llevar mascarilla pese a mantener la distancia social

Cataluña y la Comunidad Valenciana critican esta medida: "Una incoherencia que nadie entiende"

Los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias han anunciado ya que en estos territorios se mantendrá la normativa que ya regía hasta ayer respecto a la obligatoriedad de las mascarillas y que, por tanto, no aplicarán la norma publicada por el Gobierno sobre su utilización en playas o lugares al aire libre en los que se pueda mantener la distancia social de 1,5 metros.

El Ejecutivo publicaba este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley de la llamada 'nueva normalidad' en la que se recogían, entre otras cuestiones, la obligatoriedad de llevar mascarilla en lugares al aire libre como las playas pese a mantener la distancia social.

Ante esto, el Gobierno defendía que esta norma se tramitó como un proyecto de ley y no como un decreto y que había un decalaje de tiempo en el que podía haber quedado desfasado. Por ello, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y las Comunidades Autónomas han acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud revisar esta norma.

Sin embargo, el Gobierno balear ha sido el primero en comunicar que este territorio el uso de la mascarilla no será obligatorio en las playas siempre que haya distancia, se esté con un único grupo de convivencia o para tomar el sol.

De este modo, Baleares seguirá manteniendo esta medida, acordada en noviembre en Consell de Govern y a través de un decreto de la presidencia. Sin embargo, la mascarilla sí se deberá llevar si se está en la playa en una reunión, como máximo de seis personas, con otro grupo de convivencia.

TAMBIÉN CANARIAS

Asimismo, el portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, ha señalado este miércoles que Canarias seguirá aplicando el uso de la mascarilla como hasta ahora. Ha afirmado que el Gobierno de Canarias considera que las normas dictadas siguen "estando amparadas" en dicha excepción, de ahí que "siguen siendo las que se aplican", admitiendo las excepciones.

"Nuestras normas siguen aplicándose, al menos por ahora, salvo que desde el Ministerio de Sanidad o el Consejo Interterritorial de Salud (...) dicte alguna instrucción complementaria", ha apostillado.

Preguntado entonces por el debate de los últimos días de si en la playa se debe tener siempre la mascarilla, Pérez ha puntualizado que "no siempre es exigible", mientras que en la ley estatal "parece que en todo caso" se está obligado a llevar la mascarilla.

De todos modos, ha considerado que "no" es el momento para la relajación en la exigencia de la utilización de mascarillas porque "no" es lo que dice la norma en Canarias, de tal forma que ha subrayado que "no se trata de llegar a la situación absurda de bañarse con la mascarilla, no es eso lo que se quiere", pero "sí que se mantenga la mascarilla en todos los casos que se exige".

CRÍTICAS DE CATALUÑA Y COMUNIDAD VALENCIANA

Por su parte, la consejera de Salud en funciones de Cataluña, Alba Vergés, ha pedido al Gobierno que no se confunda a la ciudadanía con la normativa de las mascarillas. Ha tachado esta medida contemplada por el Proyecto de Ley de "incoherencia que nadie entiende".

Otro de los que ha criticado esta medida ha sido el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que cree que en espacios con las playas no debería ser necesario el uso de la mascarilla, porque -según ha dicho- "hay estudios que dicen que es un espacio seguro".