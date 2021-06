Baleares, sobre los estudiantes aislados: "Los padres deben comprender la situación y estar tranquilos"

PALMA, 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, ha trasmitido "tranquilidad" a los padres de los estudiantes aislados en Mallorca por el 'megabrote' de un viaje de estudios, que ha causado más de 1.100 afectados en diferentes comunidades autónomas. "Los padres deben comprender la situación y estar tranquilos porque sus hijos están bien cuidados", ha asegurado.

En una rueda de prensa, Arranz ha respondido este martes a las críticas dirigidas al Govern balear sobre los protocolos que se han seguido con los estudiantes contagiados de COVID-19 o que son contactos estrechos en este 'megabrote'.

"No se está haciendo algo muy diferente, es el protocolo de siempre", ha señalado, a la vez que ha declinado responder sobre si este procedimiento es legal o no. "Los padres pueden hacer los trámites que crean preciso y se aclarará donde se tenga que aclarar", ha indicado sobre las denuncias de algunos padres.

El portavoz ha querido transmitir "tranquilidad" a los padres, puesto que los estudiantes aislados "están en un hotel de nivel bueno" donde se atienden todas sus necesidades básicas y a nivel médico. No obstante, ha admitido ser consciente de que una cuarentena "son días difíciles de pasar" y "más cuando estás fuera de tu casa".

"¿Que esas personas están forzadas a estar en un hotel puente? Es que eso es un aislamiento y una cuarentena. Claro que nadie quiere estar aislado, pero estamos en una situación de salud pública que viene de hace un año, no es algo nuevo que hayamos inventado ayer", ha sentenciado Arranz. Así, ha recordado que "no porque nos vayamos de vacaciones ha dejado de existir" el virus. "Si yo me voy de vacaciones a México y caigo enfermo, estaré aislado", ha añadido.

Con todo, ha afirmado que comprende a los padres de estos estudiantes, pero ha pedido su "ayuda" para que "en pocos días" este asunto pueda cerrarse y ellos puedan regresar a sus respectivas comunidades autónomas "en perfecto estado de salud".

Respecto a los estudiantes que ya han viajado de regreso a la Península el sábado y están siendo localizados, Arranz ha declinado dar más datos y detallar de qué comunidades son, puesto que es una información que ya se ha dado a los responsables de las autonomías correspondientes y "no ayuda a nivel público para el control de la pandemia".

Sobre esta cuestión, ha apuntado que "había un número de personas que tenían su momento de regreso e intentaron hacer ese regreso a sus domicilios". "Algunas personas partieron a sus comunidades y otras están en el hotel puente", ha señalado sobre los estudiantes que trataron de volver a la Península.