Ballenoil y Plenoil se desmarcan de Aesae y aseguran que están aplicando los 20 céntimos de descuento

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Ballenoil y Plenoil han mostrado su respaldo "desde el primer momento" a la medida propuesta por el Gobierno de aplicar un descuento de 20 céntimos por litro de combustible para paliar el encarecimiento que han experimentado los carburantes y han asegurado que están aplicando esta rebaja desde el primer momento.

Ambas firmas se han desmarcado, de esta forma, de la posición de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), a la que pertenecen y que ha advertido de que dichas estaciones se encuentran ante una "imposibilidad clara" de aplicar la rebaja de 20 céntimos por litro de carburante recogida mediante real decreto ley.

Las estaciones de servicio automáticas han recalcado que el descuento ha de aplicarse sobre el precio de venta, lo que supone que la mayor parte de las estaciones "no lo están haciendo correctamente", pues su sistema informático no se lo permite, y tienen por tanto un riesgo adicional de no poder recuperar el dinero anticipado por el Gobierno, "por no haber hecho correctamente la liquidación".

Ballenoil y Plenoil, en un comunicado, han mostrado, de esta forma, sus discrepancias con el posicionamiento de Aesae, ya que han manifestado su apoyo "desde el primer momento" a la medida adoptada por el Ejecutivo y han indicado que esta "ya ha sido implementada en su red de estaciones de servicio desde primera hora del día 1 de abril".

"Todas las medidas que el Ejecutivo ha implementado con el objetivo de bajar el precio del combustible a los consumidores son apoyadas por Ballenoil y Plenoil, ya que las citadas medidas contribuyen a hacer más asequible la adquisición de un bien tan básico como la gasolina", han indicado.