Baltar avisa que "no dimitirá", admite otras dos multas y evita explicaciones sobre dónde durmió por ser "privado"

OURENSE, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Ourense y del PP provincial, Manuel Baltar, ha advertido este viernes de que "no" dimitirá de su puesto después de haber sido cazado a 215 km/h en la autovía A-52 a la altura de Zamora, algo que ha insistido que se trata de un hecho "aislado", si bien ha reconocido otras dos multas en los últimos años y que el coche oficial del ente provincial acumula diez sanciones en el último periodo.

Aunque no pudo ser debatida la moción de urgencia que presentó el PSdeG, al ser rechazada la urgencia, el presidente provincial sí que tuvo que responder a las preguntas del PSOE y BNG sobre la multa administrativa ya abonada y el procedimiento penal por un presunto delito contra la seguridad vial. Baltar ha insistido en que "fue un error aislado" que se debió a "un despiste" en "una larga recta sin referencias", por el que no dimitirá .

Los socialistas han interpelado al presidente ourensano con 15 cuestiones relacionadas con estos hechos, entre ellos, si va a emplear los recursos jurídicos de la Diputación, a lo que contestó con una negativa. Los socialistas han preguntado por los motivos del viaje, la ausencia del chófer oficial, qué personas viajaban en el vehículo, los justificantes de alojamiento y de las autopistas de Madrid y también "cuál fue el motivo por el que su gobierno no identificó a un conductor o conductora del mismo vehículo ante una sanción impuesta en septiembre del 2021 en la provincia de Lugo".

El presidente provincial ha trasladado que se desplazó a Madrid el domingo porque el lunes tenía previsto un encuentro de gestión ordinaria como presidente de la Diputación de Ourense y alegó que, entre otras personas, se reunió con el gerente de la Fundación Democracia y Gobierno Local.

Así, ha subrayado que "sí" era un viaje oficial y que, como "funcionario" público, conduce "desde hace muchos años coches oficiales en desplazamientos para abordar temas institucionales". Sin embargo, evitó dar explicaciones sobre dónde durmió, porque dijo que se trataba de un asunto "privado", si bien reconoció que no fue en Madrid.

"VIDA PRIVADA"

El presidente provincial ha asegurado que no viajaba acompañado y que tampoco hay justificantes de alojamiento en Madrid. De este modo, eludió más detalles "por tratarse esta cuestión de una pregunta que afecta" a su "vida privada". A ello, agregó que "no se repercutieron cargos ni dietas".

Baltar ha defendido que asumió "el error" haciendo frente al abono de la sanción administrativa. En sus respuestas, reconoció que ha tenido otras dos sanciones, las cuales ha enmarcado en 11 años de cargo público, y ha admitido que los coches oficiales han tenido otras siete --una de ellas sin que se identificase a la persona que lo conducía-.

PLENO EXTRAORDINARIO

A raíz de las respuestas recibidas, el PSdeG-PSOE ha solicitado un pleno urgente y extraordinario en la Diputación de Ourense, considerando que las explicaciones ofrecidas por el presidente de la Diputación y del PP provincial, Manuel Baltar, sobre los motivos de su desplazamiento son "insuficientes".

En declaraciones realizadas a los medios al finalizar el pleno ordinario, el portavoz socialista Rafael Rodríguez Villarino ha confirmado dicha solicitud tras lamentar la "absoluta falta de explicaciones" y las "evidentes falsedades".

El PSOE provincial considera "insuficientes" las explicaciones y reclaman un pleno con este único punto en el orden del día, a fin de aclarar "este lamentable y peligroso episodio", por lo que tachan de "imprescindible" celebrar una sesión exclusiva sobre "las responsabilidades derivadas de la conducta supuestamente delictiva" del presidente de la institución.

"Tras conocer que ese mismo que ese mismo vehículo oficial acumula hasta 10 sanciones durante este mandato y que en tres de ellas el presidente fue identificado como el infractor, quedó evidenciada una mentira más de Baltar", ha esgrimido el portavoz socialista, advirtiendo de que "no se trata de un error aislado" como sostuvo el propio presidente sino de "una conducta temeraria e ilegal reiterada, ejecutada con fondos y medios públicos".

Los socialistas han condenado "rotundamente" estos "graves hechos" y han reprochado que los populares, junto con la diputada no adscrita, Montse Lama, hayan votado en contra de la urgencia de una moción sobre este asunto, escudándose los populares en que el presidente ya respondería en el turno de ruegos y preguntas, mientras que la diputada no adscrita se limitó a señalar que "el presidente ya envió una carta con disculpas, el resto está en un proceso de diligencias" por el que pidió "respeto".

Así han emplazado a dirigentes gallegos y nacionales del PP a adoptar "medidas urgentes y contundentes" contra "un presidente que puso en riesgo la vida de otras personas conduciendo temerariamente con un coche oficial" y que "está sumido en una espiral de mentiras".

"De no ser así, no descartamos medidas más contundentes", ha insistido el partido socialista. Además señalan que la Diputación dispone de 15 días hábiles para convocar el pleno tal y como establece la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local y que, sí el presidente provincial no firma la convocatoria en ese plazo, el pleno quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo.

Por su parte, el portavoz del BNG en la Diputación, Bernardo Varela, ha denunciado la "ausencia de respuestas" y ha observado las dudas que quedan encima de la mesa, como "si realmente llegó a Madrid". Asimismo, ha hecho un paralelismo con que es "reflejo de un presidente que conduce como un kamikaze a la institución provincial".

Además, llamó la atención sobre el hecho de que una de las diez multas interpuestas al vehículo oficial quedó sin esclarecer quién iba al volante, lo que le costó "1.500 euros" a las arcas provinciales . "¿Cómo es posible que un vehículo que solo pueden conducir tres personas y el presidente siga sin saberse quién lo conducía tres años después?", se ha preguntado.