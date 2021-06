Banca March e IE University se alían para impulsar estrategias de sostenibilidad en las empresas familiares

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Banca March e IE University han llegado a un acuerdo a través del IE Center for Families in Business para impulsar la sostenibilidad en las empresas familiares españolas, una alianza que se enmarca en la estrategia de inversión Next Generation lanzada por Banca March en 2019.

La entidad ha explicado que se trata del primer proyecto surgido del convenio de colaboración firmado entre Banca March y la Fundación IE de IE University el año pasado, con el objetivo abordar proyectos de Revolución 4.0, Sostenibilidad y Medio Ambiente, y Demografía y Estilo de Vida, las tres megatendencias que Banca March identificó en 2019 como fuentes potenciales de rentabilidad.

Cada proyecto de este acuerdo se centrará en una de las tres megatendencias, lo que "permitirá analizar diferentes ángulos y ofrecer una visión enriquecida de las empresarias familiares involucradas".

Esta iniciativa dará visibilidad en formato multimedia a estas experiencias, que ilustran cómo las compañías familiares españolas afrontan el reto de la sostenibilidad.

Como parte del proyecto, se han analizado las bodegas González Byass (Jerez de la Frontera), el grupo Enhol (Tudela, Navarra), Grupo Calvo (Carballo, A Coruña) y el fabricante de muebles Actiu (Folla de Castalla, Alicante).

"En el marco de este proyecto, es un orgullo contar con la Fundación IE para dar visibilidad a los casos ejemplares de González Byass, Enhol, Grupo Calvo y Actiu, grupos familiares que muestran el camino que las empresas deben recorrer para crear, entre todos, una economía y una sociedad más integradas", ha destacado el consejero delegado de Banca March, José Luis Acea.

Asimismo, Acea ha apuntado que "como banco especializado en el asesoramiento patrimonial y a la empresa familiar, hemos asumido el reto de seguir desarrollando nuevas formas de inversión y financiación responsables y sostenibles".

Por su parte, la directora académica del IE Center for Families in Business de la Fundación IE de IE University, Cristina Cruz, ha destacado que "los cuatro casos son un claro ejemplo de que, para las empresas familiares, la práctica de la sostenibilidad no es una moda ni un tema de relaciones públicas, sino una parte fundamental de su identidad como familias empresarias".

"Es por ello que generación tras generación han apostado por la sostenibilidad integrada en su estrategia. A través de estos casos, conocemos cómo las distintas generaciones han sabido adaptar la práctica de la sostenibilidad a la evolución de su modelo de negocio, con un propósito y un compromiso que han situado a estas cuatro empresas familiares a la vanguardia de la sostenibilidad", ha añadido.