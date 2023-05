Banco de España alerta del riesgo de endeudamiento e impulsividad del 'compra ahora y paga después'

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Banco de España ha alertado del riesgo de sobreendeudamiento e impulsividad en las compras que puede generar en los consumidores el uso de las fórmulas de 'compra ahora y paga después', por lo que ha instado a que las decisiones de compra se tomen con "sensatez".

En el blog del organismo, Banco de España ha explicado que las ventajas para el consumidor son la inmediatez en el proceso de aprobación y la flexibilidad financiera que se ofrece al poder pagar de forma fraccionada lo adquirido en el momento.

No obstante, ha avisado de que puede provocar "una falsa sensación inmediata de ahorro", por lo que puede generar riesgo de sobreendeudamiento si se financian varias compras con esta misma fórmula, lo que incrementaría los gastos recurrentes en el futuro.

Además, dado que no se percibe como un crédito, existe el riesgo de que no se le dedique el mismo nivel de atención a la información recibida durante el proceso de comercialización y contratación. Esto puede llevar a "sorpresas" en el futuro como comisiones o intereses no esperados.

"En definitiva, el 'comprar ahora y pagar después' resulta muy tentador, pero puede fomentar la compra impulsiva. Por ello, debe primar la sensatez en las decisiones de compra para evitar el sobreendeudamiento y comprometer las finanzas personales a medio o largo plazo", ha explicado Banco de España.