El Banco de España confirma que el Euríbor bajó en noviembre al 4,022%

El Banco de España ha confirmado que el Euríbor a 12 meses bajó en noviembre al 4,022%, lo que supone la menor tasa mensual registrada desde el mes de junio y su segunda caída desde diciembre de 2021.

En concreto, el índice, al que se referencian la mayoría de hipotecas variables en España, ha caído en 0,138 puntos porcentuales en comparación con el mes de octubre. Frente a un año antes, la tasa de referencia se ha elevado, en cambio, en 1,194 puntos porcentuales.

Entre diciembre de 2021 y este mes, el índice solo ha registrado otra caída, el pasado mes de agosto cuando se colocó en el 4,073%, frente al 4,149% de julio, coincidiendo con el parón típico estival.

El nivel de Euríbor de noviembre implica que una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros con un plazo de vencimiento residual de 30 años y con un diferencial del 0,99% más Euríbor y deba revisar su tipo de interés en el mes de noviembre, registrará un aumento de su cuota hipotecaria de unos 100 euros al mes.

Este cálculo implica el máximo nivel de incremento para una persona que haya contratado una hipoteca con ese nivel financiado, ya que al tratarse de una revisión al principio del préstamo (es decir, le quedan 30 años por amortizar), el cambio en el tipo de interés tiene mucho más impacto al haber mucho principal por amortizar.

TENDENCIA A LA BAJA

El especialista de HelpMyCash, Miquel Riera, cree que este índice podría "tender a la baja" en los próximos meses, si bien dependerá, en gran medida, de la evolución de la inflación en la eurozona. "Si esta se sigue moderando en los próximos meses y se acerca al objetivo del 2%, el Banco Central Europeo (BCE) no tendrá necesidad de subir sus tipos de interés, ahora en el 4,5%. Hasta es posible que los reduzca en algún punto del año que viene, sobre todo si la economía comunitaria da síntomas de recesión", señala.

De esta forma, cree que el Euríbor terminará 2023 en torno al 4% y que se mueva entre el 3,75% y el 4% a lo largo del primer semestre de 2024. "Tampoco es descartable que llegue a caer hasta el 3,5% en el escenario más optimista", explica.

Sin embargo, recuerda que esta bajada no es inmediata para los hipotecados, puesto que las cuotas variables que se revisen en las próximas semanas todavía se encarecerán ante la subida del índice frente al año pasado, cuando el Euríbor estaba en el 2,828%, o en comparación con hace seis meses, cuando estaba en el 3,862%.

Desde iAhorro señalan que la caída de noviembre ha sido de 0,131 puntos, "la mayor registrada desde hace casi tres años", en julio de 2020 cuando, tras el confinamiento de Covid-19, se redujo en 0,132 puntos, pasando del -0,147% de junio al -0,279% del mes siguiente.

No obstante, el director de hipotecas de este comparador, Simone Colombelli, prefiere ser cauto: "Esta tendencia es llamativa, pero no deberíamos venirnos arriba. Es una buena noticia, está claro, sobre todo para los hipotecados, pero todavía es pronto para decir que el Euríbor ya no va a volver a subir. De hecho, es probable que lo haga y que lo que veamos en los próximos meses sean variaciones, tanto al alza como a la baja, y que se mantenga un tiempo cerca del 4%".

Asimismo, Colombelli añade que "con la vuelta del verano ha cambiado la tendencia y estamos volviendo, poco a poco, a un cierto nivel de estabilización del euríbor. Esto lo demuestran los datos: las variaciones intermensuales se sitúan alrededor de una décima". Esto ha ocurrido, en parte, a la estabilización que también ha hecho el BCE de los tipos de interés oficiales.

Por su parte, la portavoz de Kelisto.es, Estefanía González, señala que, a la espera de que suceda en la próxima reunión del BCE el 14 de diciembre, el mercado estaría descontando ya que no haya una nueva subida de tipos en el corto y medio plazo.

Para los próximos meses, señala que la incertidumbre "sigue muy presente" en la hoja de ruta del BCE y de otros bancos centrales. "De hecho, en su última reunión del consejo de gobierno, celebrada hace unos días, la institución europea volvió a dejar claro que no se descarta una nueva subida de tipos al considerar que -pese a la mejora de los últimos datos de inflación en la eurozona --el 2,9% en octubre, frente al 4,35% de septiembre-- aún no es momento de cantar victoria ante la inflación debido, entre otras cuestiones, a las tensiones geopolíticas", señala la experta.

El analista de XTB, Joaquín Robles, recoge las recientes palabras de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, sobre que los precios podrían sufrir un ligero repunte en los próximos meses por el efecto base. "Con las recientes caídas de los precios energéticos, el crecimiento de los salarios representa la mayor amenaza para el organismo europeo", resalta Robles.

De esta forma, explica que la estrategia actual del BCE pasa por mantener los tipos altos "el tiempo que sea necesario" hasta que haya señales claras de que la inflación se ha estabilizado.

"Desde XTB pensamos que el Euríbor continuará cotizando alrededor del 4% hasta que haya señales claras de que el BCE puede empezar a recortar los tipos de interés", concluye.

OTROS ÍNDICES

El Banco de España también ha publicado que el Míbor, el tipo interbancario a un año que servía de referencia oficial del mercado hipotecario para las operaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2000, cerró también octubre en el 4,022%.

En cuanto a los nuevos tipos de interés oficiales que ahora se publican, el Euríbor a una semana se situó en 3,874%, a un mes en 3,841%, a tres meses en 3,972% y a seis meses en 4,065%.

Respecto al tipo de interés a corto plazo del dinero (€STR), definido como el valor que tenga el último día hábil del mes a efectos de Target el tipo de interés medio compuesto a distintos plazos (una semana, un mes, tres meses, seis meses y 12 meses) que es elaborado y difundido por el Banco Central Europeo (BCE), el tipo de interés de referencia basado en el €STR a una semana se situó en 3,904%, a un mes en 3,908%, a tres meses en 3,863%, a seis meses en 3,664% y a un año en 3,050%.