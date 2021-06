El Banco de España recuerda que las entidades no deben enviar a los clientes tarjetas no solicitadas

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Banco de España ha recordado que las entidades financieras no deben enviar a los clientes tarjetas que no han solicitado y que estos no tienen ninguna obligación de contratarla.

En el portal del cliente bancario, el Banco de España ha indicado que algunas entidades envían a sus clientes tarjetas que no han solicitado bajo el pretexto de ser "una tarjeta gratuita que ofrece un montón de ventajas".

"Esta situación, en realidad, nunca debería producirse. La normativa establece que las entidades han de abstenerse de enviar tarjetas no solicitadas por los clientes, salvo en los casos de sustitución, por ejemplo, cuando va a caducar. Sin embargo, lo cierto es que estos envíos ocurren en ocasiones y pueden generar dudas en los consumidores", ha explicado el supervisor.

Por ello, el Banco de España informa a los clientes que reciban una tarjeta de que no están obligados a contratarla y que no disponen de un medio de pago mientras no firmen el contrato.

Según indica, si el cliente no quiere aceptar la tarjeta, puede ir a la oficina del banco y renunciar, así como ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de la entidad. "En ambos casos, siempre es recomendable dejar rastro de la comunicación. Por ejemplo, si la conversación es telefónica, enviando un correo electrónico adicional. Además, y para evitar problemas de custodia, lo adecuado es que destruyas la tarjeta", ha detallado.

En caso de que el cliente decida que la tarjeta le viene bien, el Banco de España pide que, antes de contratarla, "revise al detalle sus condiciones" y, en caso de que fuera necesario, solicite toda la información a la entidad sobre el tipo de tarjeta de que se trata, tipo de interés en caso de que permita el pago aplazado o las comisiones asociadas.