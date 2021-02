El Banco de España se suma a la posición del Eurosistema sobre inversiones sostenibles

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Banco de España se ha unido al acuerdo adoptado por el Eurosistema para el establecimiento de una posición común sobre inversiones sostenibles relacionadas con el cambio climático en aquellas carteras denominadas en euros no relacionadas con la política monetaria.

El acuerdo anunciado por el Banco Central Europeo (BCE) sigue los extensos trabajos previos de un grupo de alto nivel del Eurosistema, en el que ha participado el director general de operaciones, mercados y sistemas de pago, Juan Ayuso.

Este acuerdo permitirá a los países miembros del Eurosistema emprender la transición hacia una economía descarbonizada y acorde a los objetivos de la Unión Europea (UE) en la lucha contra el cambio climático.

Además, el citado compromiso establece las bases para la medición en estas carteras de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros parámetros relacionados con la inversión sostenible y responsable.

Los principios acordados en el seno del Eurosistema están en línea con las acciones ya emprendidas por el Banco de España para mantener una política de inversiones respetuosas con el clima.

En 2019, el Banco de España decidió añadir los criterios de sostenibilidad y responsabilidad en la política de inversión de sus carteras propias.

Como parte de dicha estrategia, el Banco de España mantiene inversiones directas en bonos verdes en distintas divisas y participa en el fondo de inversión abierto para este tipo de activos denominados en dólares lanzado por el Banco de Pagos Internacionales (BPI) en 2019.

En esa misma línea, el Banco de España participa también en el segundo fondo sostenible creado por el BPI en enero de 2021, en este caso dedicado a bonos denominados en euros.

La incorporación de criterios de sostenibilidad en la gestión de las carteras propias cumple con la segunda de las recomendaciones de la Network for Greening the Financial System (NGFS) publicadas en 2019.