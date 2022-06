El Banco de España ultima el plan de igualdad para sus empleados

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Banco de España y los representantes de la comisión de igualdad están ultimando un plan de igualdad para los empleados del organismo, con el objetivo de tenerlo disponible "en las próximas semanas", según fuentes del supervisor consultadas por Europa Press.

La ley obliga desde 2007 a que las empresas de más de 250 empleados (desde este año, también las de más de 50 trabajadores) cuenten con un plan de igualdad, en virtud del cual deben realizar un diagnóstico de la situación y adoptar un conjunto de medidas evaluables y dirigidas a eliminar los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

CCOO reprocha al Banco de España que, 15 años después de la obligatoriedad de contar con un plan de igualdad, "sigue sin haber negociado y aprobado ninguno", incumpliendo la legislación vigente.

"Se ha acomodado en una negociación sin fin en la que no quiere avanzar. Lo que está demostrando el Banco de España con esta actitud es que no le importa avanzar en la igualdad de oportunidades y que no quiere adoptar medidas para solventar los desequilibrios de género que puedan resultar del diagnóstico. Como tampoco le importa que exista un protocolo de prevención del acoso sexual o por razón de sexo", critica en un comunicado.

CCOO resalta que el sector privado está haciendo un gran esfuerzo por cumplir con la normativa vigente en estas materias y considera que el Banco de España, "como sector público que es, tiene una responsabilidad social ejemplarizante".

Por su parte, fuentes del Banco de España consultadas por Europa Press aseguran que están trabajando en un documento que esperan tener listo próximamente. "En relación al plan de igualdad, el Banco y los representantes de las personas trabajadoras en la comisión de igualdad están ultimando el documento con el objetivo de tenerlo disponible en las próximas semanas", sostienen.

DEBE APROBAR EL PLAN DE ACOSO ANTES DE TRES MESES

Por otro lado, CCOO ha comunicado que, tras la denuncia presentada por el sindicato, la Inspección de Trabajo ha resuelto que el Banco de España debe aprobar el protocolo de acoso laboral antes del 30 de septiembre.

Desde el Banco de España explican que cuentan con un protocolo de acoso laboral desde 2003 que se encuentra en proceso de actualización con la participación de los delegados de prevención.

De su lado, CCOO apunta que el protocolo de acoso laboral negociado con la representación sindical no está a disposición de las plantillas, al no haber sido aprobado y publicado por los órganos de gobierno del Banco de España, lo que le ha llevado a denunciar esta situación ante la Inspección de Trabajo.