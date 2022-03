Banco Santander lanza sus 'píldoras formativas' dentro de su apuesta por el aprendizaje continuo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Banco Santander, a través de Santander Universidades, ha lanzando Learning Pills, un proyecto global de formación continua y abierta basado en 'píldoras formativas' gratuitas y alineado con su estrategia de fomentar el aprendizaje continuo.

Los videos están impartidos por expertos internacionales y elaborados por instituciones educativas como el Massachusetts Institute of Technology (MIT PE), Esade y London School of Economics and Political Science (LSE).

Estas píldoras dan al usuario las herramientas necesarias para reorientar su carrera profesional ('upskillling') o contar con nuevas habilidades que le permitan reciclarse profesionalmente ('reskilling').

Así, profundizan en temas de actualidad que van desde el descubrimiento de cómo las tecnologías disruptivas agitan y modelan la economía, hasta la revolución que representa el análisis de datos y cómo se ha convertido en una ventaja competitiva para las organizaciones, pasando por las claves "para ser un buen líder" o cómo aplicar la metodología 'agile' en el día a día.

Hasta el momento se pueden encontrar series sobre análisis de datos, blockchain, habilidades atemporales (o 'timeless skills') y tecnologías disruptivas y masterclass sobre liderazgo y metodología 'agile'. Todos los contenidos están disponibles en la web de Becas Santander.