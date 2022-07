Banco Santander prevé que el impuesto a la banca afecte a su actividad en España, pero desconoce el detalle

Reitera el compromiso del grupo de elevar el 'pay out' al 50% en el futuro

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, ha reconocido que prevé que el impuesto a la banca afecte a la actividad de Santander en España, aunque está a la espera de conocer los detalles sobre el gravamen este mismo jueves.

Durante la presentación de resultados del segundo trimestre de 2022, los analistas se han interesado por el potencial impacto del impuesto a la banca anunciado por el Gobierno español sobre las operaciones nacionales e internacionales de Santander.

Álvarez ha evitado pronunciarse sobre el potencial impacto del impuesto, dado que todavía desconoce los detalles, y ha señalado que esta misma mañana se hará una presentación en el Congreso de los Diputados, en la que los partidos políticos darán sus explicaciones.

"¿Esto va a afectar a las operaciones en España? No lo sé, pero me imagino que sí que va a afectar a las actividades que se desempeñan en España. Pero vamos a tener que esperar y ver qué pasa cuando se presente hoy", ha apuntado.

ALTERNATIVAS TRAS SALIR DE LA PUJA POR BANAMEX

En otro orden de cosas, el consejero delegado se ha referido al reciente anuncio acerca de que Banco Santander no continuará en las siguientes etapas del proceso para hacerse con el negocio minorista de Citi en México (Banamex), tras haber presentado una oferta no vinculante.

"Hemos sido muy transparentes. Nos interesaba el activo y pusimos unas condiciones, una de ellas era el precio, lo hemos dicho abiertamente; hubo ocasión de hacer una oferta y la respuesta fue que no vamos a seguir participando en este proceso y ya está, no hay nada que añadir en este momento", ha apostillado Álvarez, que ha resaltado que Santander ha sido "disciplinado" en este sentido.

En cualquier caso, el directivo ha mostrado su confianza en que Santander tiene altas probabilidades de crecer orgánicamente y elevar su cuota de mercado en México con la franquicia existente.

La intención de la entidad para competir en el país pasa por centrarse en el negocio de particulares e incrementar su base de clientes en este segmento, pues su cuota de particulares es inferior a la de empresas. "Nos vamos a centrar más en particulares, tenemos que crecer en depósitos, tarjetas y crédito", ha señalado.

Sobre el apetito de adquisiciones y alianzas, una vez descartada la operación en México, el consejero delegado ha recordado que en el último año la entidad ha firmado varios acuerdos importantes con fabricantes de automóviles. "Esto es el negocio conocido", ha comentado.

Una vez que Santander ha quedado fuera de la puja por Banamex y ya no hay "vientos de frente" a futuro en cuanto al capital, el consejero delegado ha reiterado el compromiso del grupo de elevar el 'pay out' al 50% en el futuro. "No estoy en situación de decir cuándo, pero es la intención del grupo, volver a esos niveles", ha afirmado.