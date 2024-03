Bank of America aflora casi un 5,5% en Bankinter

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Bank of America ha aflorado una participación del 5,485% en el capital de Bankinter, según ha notificado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por lo que se sitúa como el segundo mayor accionista del banco.

Bank of America cuenta con una participación directa del 2,069%, equivalente a unos 18,6 millones de acciones, así como otros 30 millones de acciones, un 3,416%, a través de instrumentos financieros, principalmente 'swaps'.

Bank of America ha detallado que ha notificado esta participación porque ha excedido de las exenciones que prevé la ley y ha precisado que las compras no están hechas en su nombre, sino de otro cliente, al que no ha identificado.

Si el 5,5% se atribuye en su totalidad a un solo accionista, se situaría solo por detrás de Cartival (23,2%) en el accionariado de Bankinter, adelantando a Fernando Masaveu (5,3%) y BlackRock (4,4%).

LOS BAJISTAS DE GRIFOLS

Por otro lado, los dos principales fondos bajistas que tienen posiciones abiertas contra la cotización de Grifols han puesto el foco sobre Bankinter y ya tienen una posición corta del 1,56% de su capital.

En concreto, Qube Research ha informado este martes de que ayer redujo al 0,53% su posición corta sobre Grifols, desde el 0,85% que tenía anteriormente.

De su lado, el fondo Marshall Wace ha alcanzado una posición corta del 1,03% del capital, desde el 0,9% que tenía anteriormente. Este fondo lleva elevando su posición corta sobre el banco que lidera María Dolores Dancausa desde enero.

En lo que va de año, la cotización de Bankinter avanza un 16,3% y está cotizando actualmente en máximos desde marzo de 2023.