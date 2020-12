Bankinter no cree que el Ibex recupere nivel pre-Covid hasta 2023 y recomienda invertir en Unicaja

Sus perspectivas de recuperación para el PIB de España son del 6,5% en 2021 y el 5,2% en 2022

Bankinter espera que el beneficio por acción (BPA) de las empresas del Ibex 35 no regrese a niveles previos al Covid-19 antes de 2023, con lo que ve justificado la menor recuperación respecto a los índices bursátiles europeos y estadounidenses, y le estima un potencial muy reducido, de en torno al 2%.

"Tiene todo el sentido el Ibex vaya retrasado. De hecho, lo que sorpende es que haya pegado este subidón en noviembre", ha señalado el director del departamento de análisis y mercados de Bankinter, Ramón Forcada, en la presentación de su estrategia para 2021, este viernes.

Bankinter estima un precio objetivo para el selectivo español de 8.348 puntos, por el 'rally' de noviembre y sus expectativas de "lentitud" en la recuperación de los beneficios empresariales. No obstante, encuentra oportunidades en algunos valores de bolsa española como Unicaja.

Por regiones, mantiene preferencia por la Bolsa de Estados Unidos, con un potencial del 13,1% para el 'S&P 500', por delante de Europa, con un potencial del 11,8% para el EuroStoxx. Mejora la recomendación a regiones emergentes (a comprar desde vender) y a Japón (a comprar desde neutral). También ha recomendado dar más peso a la Bolsa de China, hasta un 5%.

En este sentido, Bankinter ha comenzado ha ampliar su espectro de inversión dando entrada a valores cíclicos como construcción, industria, bancos, aseguradoras, hoteles y aerolíneas, aunque sigue prefiriendo tecnología, energías renovables, salud, infraestructuras y consumo. "En algunos casos con carácter oportunista y siempre siendo muy selectivo", ha precisado el analista Juan Moreno.

AENA, IBERDROLA E INDITEX, DESTACADOS

Entre los valores destacados del Ibex ha mencionado Aena como una buena oportunidad en la que estar invertidos de cara a la recuperación, ya que prevén que la demanda de infraestructuras se recupere más rápido que la propia economía cuando acaben las medidas de restricción. También han valorado Iberdrola, cuya valoración consideran ajustada, por ser "un ganador del cambio de modelo energético que lo seguirá haciendo bien".

También les gusta Inditex y consideran merecida su prima de cotización respecto al selectivo por su modelo de ventas y las perspectivas de dividendos. Asimismo, cuentan con recomendación de comprar Acciona, Cellnex, Ferrovial, Sacyr, Acerinox, IAG y Rovi.

OPERACIONES CORPORATIVAS EN BANCOS

La entidad andaluza Unicaja es el único banco español que recomiendan comprar, aunque aclara que no es exclusivamente por su operación de fusión con Liberbank. Los analistas de Bankinter han destacado la mejora de sus fundamentales, la baja valoración, el exceso de capital y la mejora de eficiencias con dicha operación corporativa, cuyo riesgo es "asumible".

Los expertos de Bankinter han recordado que "no hay que tomar posiciones en un banco por las operaciones corporativas" y no ha descartado que se produzcan transacciones transfronterizas, pero no entre entidades grandes.

Tampoco descartan que BBVA y Sabadell puedan llegar a retomar sus conversaciones pasado un tiempo y tras la llegada del nuevo consejero delegado, César González-Bueno.

En este sentido, sus previsiones para el sector bancario europeo y estadounidense son buenas por la mejora de los fundamentales y recomiendan invertir en entidades con amplio exceso de capital sobre exigencias, buen modelo de negocio y minucioso control de riesgos. Apuestan por valores como Citi, Morgan Stanley y Deutsche Bank.

RENTA FIJA

En cuanto a las oportunidades de la renta fija, los expertos del banco creen que los tipos de interés seguirán en negativo mucho tiempo y ven oportunidad en los bonos gubernamentales periféricos, como el de Italia a diez años.

También les gusta la inversión en crédito, principalmente de calidad, y como novedad también han recomendado incorporar 'high yield', en la parte alta de rating 'BB'.

PREVISIONES MACRO PARA ESPAÑA

Las perspectivas de recuperación para el PIB de España de Bankinter son de crecimiento en 2021 (+6,5%) y 2022 (+5,2%), tras la caída del 11,3% en 2020. En términos reales, prevén que en 2022 el PIB seguirá por debajo de los niveles de 2019.

Para acabar este año anticipan una caída del 10,6% en el cuarto trimestre, que continuará con una caída del 5% en el primer trimestre de 2021 y crecimiento interanual a partir segundo trimestre.

Su estimación para la deuda pública es del 118% en 2022. En cuanto a la tasa de paro, su estimación para 2022 es que llegue al 16%, muy por encima del 13,8% de 2019. Consideran que los ERTE, que finalizan el 31 enero se podrían ampliar.

"Las incertidumbres siguen siendo elevadas y están sesgadas a la baja, aunque el inicio de las vacunas pone unas expectativas de límite temporal a esta situación", ha sostenido Aránzazu Cortina, quien ha incidido en la gran oportunidad que suponen los fondos europeos para dar impulso a la recuperación, con un entorno de financiación muy favorable.