Bankinter: "El impuesto a la banca se estableció con unas normas y no se pueden cambiar continuamente"

Dancausa informa de que se reunirá con el ministro de Economía y se despide como consejera delegada: "Me voy con el deber cumplido"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La todavía consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha rechazado la posibilidad de que el impuesto extraordinario a la banca se haga permanente puesto que se estableció en 2022 con unas normas: "No se pueden estar cambiando las reglas del juego continuamente, crea inseguridad jurídica".

Durante la rueda de prensa para presentar los resultados anuales de Bankinter, Dancausa ha informado de que ha sido citada por el nuevo ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y que se reunirá con él, como ya están haciendo los presidentes de las principales entidades financieras españolas y donde se están abordando las principales cuestiones que inquietan al sector en su relación con el Gobierno, como son el impuesto extraordinario, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero o la participación en el reparto de los fondos europeos.

Ha señalado que las relaciones con el anterior de Economía "no es que fueran malas", pero Dancausa espera que estos encuentros con Cuerpo ayuden a que se reconsideren ciertas posturas con respecto al impuesto extraordinario, como es la posibilidad de hacerlo permanente o su carácter "discriminatorio" con respecto a entidades que facturan menos de 800 millones de euros y que, por ello, no están gravadas por este tributo. "Tenemos que seguir luchando para que lo reconsideren. El ministro ya está preparado, pero tenemos que lucharlo porque creemos que es injusto", ha trasladado.

La consejera delegada también ha defendido que el sector necesita un "marco jurídico estable" para operar y que atraiga inversores extranjeros, y ha añadido que el sector ya paga un 30% del Impuesto de Sociedades. "Bankinter cumple sobradamente con sus obligaciones tributarias", ha agregado.

"No creo en los beneficios extraordinarios. Los tipos han estado altos el año pasado, pero antes han estado en negativo y no nos redujeron los impuestos. Yo creo que no haya justificación para volver a cambiar lo que ya estaba establecido. Es muy importante que lo que se diga, se cumpla. Cuando lo que se dice no vale nada, se genera inestabilidad, que no es buena para ningún negocio", ha proseguido.

Sobre las reuniones que Economía está manteniendo con el sector, Dancausa ha afirmado que es una "magnífica iniciativa" y ha valorado al nuevo titular, Carlos Cuerpo: "Es una persona muy preparada, muy inteligente, muy conciliadora. Le deseo muchos éxitos",

Antes del turno de preguntas, Dancausa se ha despedido de los medios de comunicación ante su inminente paso a la presidencia no ejecutiva de Bankinter, un cambio que será efectivo el próximo 21 de marzo. Será sustituida ese mismo día por Gloria Ortiz, de quien ha destacado su "excepcional conocimiento del banco" y su "experiencia muy diversa".

Sobre sus 13 años como consejera delegada de Bankinter, Dancausa ha afirmado que se encuentra "muy satisfecha" y que deja el cargo "con el deber cumplido" tras lograr un banco "más sólido, más robusto". "Dicho modestamente, somos un ejemplo en el sector en cuanto a eficiencia y retorno de capital", ha agregado.

