Baños defiende no haber respondido a Vox en el juicio del 1-O y que fue un "acto político"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El exdiputado de la CUP en el Parlament Antonio Baños se ha reafirmado este jueves en su negativa a responder a Vox en el juicio del 1-O, y ha sostenido que el resultado de su juicio no tiene interés: "Hicimos un acto político en sede judicial, pero el acto es político, por lo que la resolución judicial de este acto político es poco relevante".

"Salga el sol por Antequera", ha añadido preguntado en declaraciones antes del juicio por presunta desobediencia grave, en las que ha dicho que la petición de Fiscalía de seis meses de cárcel e inhabilitación no le afecta --no es cargo público y no entraría en prisión al ser primera condena y de menos de dos años--, y ha avanzado que responderá a sus preguntas.

Ha defendido textualmente aislar a la ultraderecha en cualquier escenario, y ha recordado que se negó a responder a preguntas de Vox verbalizadas por el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena: "Si Llarena tiene la afición de ser ventrílocuo del señor Ortega Smith y repetir lo que dicen los fascistas, es una afición particular suya, pero no tenía por qué contestar a una especie de delegado de un partido de ultraderecha, por mucho que fuera el presidente del TS".