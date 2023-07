Un bar de A Coruña cierra las puertas a Vox tras difundirse que Ortega Smith recalaría para un café con vecinos

El dirigente censura los "ataques" a Vox: "Como aquí, en Galicia, amenazando a los locales donde nos íbamos a reunir"

A CORUÑA, 19 (EUROPA PRESS)

El café que el vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, tenía previsto, en el marco de una jornada electoral en Galicia, en un bar de A Coruña del grupo O Sampaio Cervecerías ha sido finalmente anulado y el establecimiento ha difundido un comunicado en el que asegura que no albergará "actos políticos" ni de esta formación ni de otra.

Distintas cuentas ligadas a Vox --entre ellas la de 'Vox La Coruña Ciudad'-- difundieron en redes sociales un cartel de Ortega Smith en el que se anunciaba un encuentro con vecinos en este bar, si bien dicha parada no estaba en la agenda pública convocada a los medios y fuentes del partido consultadas por Europa Press subrayan que no era "un mitin ni un acto político como tal".

El anuncio del café, que finalmente no tuvo lugar en ese local, provocó numerosas críticas en redes sociales y el bar ha emitido un comunicado en el que afirmaba que dicho acto no había contado "nunca" con su aprobación y que "obviamente" no se celebraría. "Así como el de ningún otro partido", apostillaba.

"Solo somos y seremos siempre vuestro lugar para tomar unas cañas y disfrutar de la gastronomía con la familia y los amigos", añadía.

ORTEGA SMITH CENSURA LOS "ATAQUES" A VOX

Por su parte, tras pasar por A Coruña, donde junto con candidatos al Congreso y al Senado de la formación mantuvo un encuentro con el decano del Colegio de Abogados de A Coruña, Augusto José Pérez-Cepeda, Ortega Smith ha participado en un paseo electoral en Santiago. En la capital gallega ha aprovechado para cargar contra los "ataques" a su partido.

Así, ha identificado con "matonismo" acciones como el "boicot" a la lona de Madrid contra la ley del 'sí es sí', al tiempo que ha incidido en que los "ataques" se producen en distintos puntos de España. "Como los estamos sufriendo aquí mismo, en Galicia, amenazando a los locales donde nos íbamos a reunir", ha ejemplificado.

Tras su paso por A Coruña y Santiago, Ortega Smith finalizará la jornada en Ribeira. Este jueves continuará con los actos de la campaña electoral en Pontevedra.