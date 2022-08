Barato (Asaja): "No creo que haya desabastecimiento, pero sí un encarecimiento muy grande de casi todo"

Reclama al Gobierno que se baje la carga impositiva al sector agrario

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha advertido de que no habrá desabastecimiento de alimentos, pero sí un "encarecimiento muy grande" de muchos productos por los altos precios de la energía, de las materias primas, así como el impacto que tiene la sequía en el sector agrario.

"No creo que haya desabastecimiento, pero sí un encarecimiento muy grande de casi todo, porque esto está totalmente desbocado y con unos costes de producción que hace tiempo que no se veían, provocando una situación dramática en el sector agrario, a lo que se une la sequía", ha asegurado Barato durante su intervención en el programa 'Mas de uno' de Onda Cero, que recoge Europa Press.

La sequía se une a los graves problemas que acusa el sector agrario, ya que la cosecha del cereal ha caído un 30%, la del girasol ha sido un 50% inferior y la vendimia en varias zonas se ha tenido que adelantar por las altas temperaturas.

"La campaña de cereales está a la vuelta de la esquina, la vendimia la tenemos ahí con reducciones muy importantes y también está la campaña del olivar. Hay que planificar las cosas, esto no es un negocio que se programa por el ordenador", ha indicado.

Barato no ha dudado en criticar la actuación del Gobierno. "No se ha hecho nada. Lo más triste es que el desde el Ministerio para la Transición Ecológica se va en contra de las obras hidráulicas, de los regadíos, de la riqueza y no está haciendo absolutamente nada", ha lamentado, recordando que "donde hay agua no hay problemas".

Sobre cómo se soluciona esta situación, Barato ha señalado que se lograría con una Política Agraria Común (PAC) en Europa que "no sea una política de no producir, con limitaciones en fertilizantes, enfitosanitarios, en la ganadería, en el medio ambiente". "Una política donde se incentive la producción y no se pongan tantas trabas", ha subrayado.

Barato ha indicado que en España se han hecho obras que "están muy bien", pero falta una "política hidráulica que vertebre" el país para solucionar los problemas de la sequía, por lo que ha pedido que se modernicen los regadíos utilizando los fondos europeos para ello.

Respecto a la propuesta de Podemos de poner un impuesto a los supermercados, Barato ha afirmado que se trata de una "medida muy populista". "Lo que hay que hacer es bajar los impuestos. No estoy por poner más impuestos, sino por bajarlos. Se le ha pedido al Gobierno que se baje el tema impositivo al sector agrario", ha recalcado.

Cuestionado si teme que el sector primario sea de los primeros afectados por los posibles recortes que se den en septiembre, Barato ha señalado que los "recortes ya han venido de una forma muy dramática para el sector primario".

"La reforma laboral va en contra del sector primario. Somos los primeros que queremos que los trabajadores tengan un salario digno, pero nosotros también queremos un precio digno", ha indicado.