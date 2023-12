Bárbara Lennie envía a Rodolfo Sancho todo su apoyo

MADRID, 1 (CHANCE)

Rodolfo Sancho aterrizaba este jueves en España tras pasar unos días en Tailandia y acompañar a su hijo, Daniel Sancho, en su último cara a cara con el juez de la Corte de Koh Samui después de declararse 'no culpable'. Aunque esta vista tenía como objetivo conocer la fecha del juicio, finalmente no ha sido así porque se ha ampliado el plazo para la presentación total de las pruebas.

Muchos han sido los rostros conocidos de este país que se han pronunciado en los últimos meses sobre el chef y, sobre todo, sobre Rodolfo, uno de los actores más conocidos en este país, que ha recibido el apoyo de muchos compañeros de profesión.

Este jueves pudimos hablar con Bárbara Lennie, y le preguntábamos por el actor y por la situación tan complicada que está viviendo desde que su hijo se declaró en un primer momento haber asesinado a Edwin Arrieta... a lo que ella nos contestaba: "Me imagino que debe ser una situación muy complicada y todo mi amor".

A pesar de haberse convertido en la noticia del año, con una repercusión internacional, la actriz nos confesaba que "no estoy enterada, no sé en qué proceso están" pero dejaba claro que "le tengo mucho cariño he trabajado con él e imagino que debe estar pasando un momento muy complicado".

Bárbara recordaba que "hace muchos años hicimos una serie juntos 'Isabel'" y "siempre ha sido encantador, la verdad, un tipo encantador" por lo que no tiene ninguna duda de que "encontrará la manera de superar también esto".

Por otro último, también nos habló de cómo se siente tras haber sido madre hace un año, sincerándose y desvelando que para ella ha sido "un infierno porque en 6 meses no he dormido nada, ha sido horrible, he tenido un parto dificilísimo, y sobre todo, lo de las noches me ha parecido muy complicado", pero ahora "ya estoy muy bien y ya empieza la vida a tener más sentido".