Bárbara Rey asegura que las revisiones médicas tras la Covid están siendo favorables

MADRID, 16 (CHANCE)

En el día de hoy hemos podido ver a Bárbara Rey llegando al hospital para hacerse unas revisiones médicas después de haber pasado la Covid y haber tenido unos síntomas muy agresivos. En su entrada al centro médico, la vedette no quería hacer ninguna declaración, pero a la salida ha querido atender a los medios de comunicación y mostrar su cara más amable en estos duros momentos.

"Voy muy bien, me han hecho algunas pruebas y prácticamente estoy como un reloj, eso dicen" confesaba Bárbara, además aseguraba que todo iba sobre ruedas: "Mi revisiones muy bien, me han hecho revisión de todo, el aparato digestivo, pulmones, todo lo que hay que hacer y tood ha salido bien. Todavía me falta recuperar capacidad toráfica, pero eso es haciendo ejercicio".

Le pedimos a la vedette que mande un consejo a todas aquellas que se quieran vacunar de la Covid y lo cierto es que ha confesado no querer obligar a nadie hacer nada que no quieran: "Cada persona tiene que hacer verdaderamente lo que quiera, no me gusta mandar a nadie, a lo mejor hay muchos que no quieren y ¿qué hacemos? No me gustaría recomendar algo que a lo mejor a alguna persona le siente mal, no me quiero meter en eso. Yo tengo claro lo que hago yo para mí".

En cuanto al testimonio de su hija, Sofía Cristo, en 'Secret Story', sobre los abusos sexuales que sufrió con cinco años, Bárbara nos ha asegurado que está siendo muy duro para ella porque no lo sabía y no sabe si la joven denunciará: "Sofía, se están haciendo muchas conjeturas y es una de las cosas de las que no quiero hablar, son decisiones de ella y yo no tengo nada qué hablar de este tema porque es muy duro, de verdad, lo siento".