Bárbara Rey confiesa con quién pasará las Navidades

MADRID, 14 (CHANCE)

Estas últimas semanas hemos visto a una Bárbara Rey completamente hundida por las entrevistas que durante tres viernes consecutivos ha dado su hijo, Ángel Cristo Jr, en '¡De viernes!' hablando de ella y de la infancia tan complicada que le hizo pasar. Un duro palo para la vedette que le ha hecho refugiarse, como tantas otras veces, en los brazos de su hija.

Este martes a última hora de la tarde nos encontrábamos con Bárbara y lo cierto es que poco queda de ese rostro hundido que hemos visto en los últimos días. Mucho más recuperada y con ánimo después de hacer algunas compras para Navidad, la vedette atendía a las cámaras hablando por primera vez de su situación.

"Yo me llevo muy bien con mi nuera, por qué no" nos contestaba cuando le preguntábamos si hay alguna posibilidad de que pase algún día de esta Navidad con su nieta, dejando claro que el problema lo tiene con su hijo y no con su nuera.

En cuanto a sus planes para estas fechas, Bárbara nos explicaba, que está "bien" y que estos días los va a pasar "con mi hija, maravillosa y si tengo la oportunidad de estar también algún día también con mi nieta, imagínate".

Eso sí, la vedette se plantaba cuando le preguntábamos si llegará el momento en el que se siente en un plató de televisión o conceda un entrevista para rebatir las palabras que su hijo ha lanzado este último mes: "Os agradezco de verdad muchísimo la paciencia que tenéis y estar aquí que sabéis que aquí no podéis estar, pero bueno. Os lo agradezco igual que lo agradece mi hija, pero no voy a hablar absolutamente nada del tema. Estoy ultimando las últimas cosas que me faltan por navidad porque no me encontraba en condiciones de hacerlo antes y nada más. Solamente eso".

Mostrándose con total naturalidad, Bárbara se dejaba ver acudiendo a un centro comercial para realizar algunas compras para estas fechas asegurándonos que ella siempre ha celebrado "mucho la Navidad".