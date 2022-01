Bárbara Rey desvela los detalles más íntimos de su relación con Edmundo Arrocet

MADRID, 23 (CHANCE)

"No, no lo es, si me llegas a preguntar hace unas semanas a lo mejor podría haberte dicho que sí, pero ya no, en algunas cosas Bigote me ha engañado, seguirá siendo mi amigo pero ya no será como antes" respondía Bárbara Rey cuando Jorge Javier Vázquez le preguntaba si Edmundo Arrocet era su pareja en la actualidad.

Una contestación que no nos sorprende porque ya sabemos que Bárbara Rey no se casa con nadie, una mujer independiente, libre y que cuando algo no le gusta, se da media vuelta y se marcha... y eso al parecer es lo que le ha pasado con Bigote, ya que confesó en la entrevista del 'Sábado Deluxe' que habían ocurrido una serie de cosas después de intimar que no le gustaron.

"Yo creo que no es sincero, se reserva muchas cosas porque no las quiere decir. Yo creo que no le gusto, sinceramente" añadía Bárbara cuando le preguntaba si le gustaba al actor, pero lo que más nos impactó fue cuando confesó que había intimado con él la noche de Nochevieja.

Él durmió en la habitación de al lado, pero se metió antes en la cama de la vedette y practicaron el acto sexual... eso sí, aunque no quiso entrar en detalles, se sorprendió mucho la entrevistada cuando Carmen Borrego le dijo si había practicado con ella el sexo tántrico, dando a entender que los colaboradores sabían más de lo que ella esperaba.

Sobre las famosas fotografías con Edmundo el día que cenó con él en Madrid, aseguró que: "Me llamó para que fuese con él y me pareció lo más normal del mundo, pero luego me enteré de que antes de la cena él había llamado a la directora de una revista para contarle que iba a ir a la cena con su nueva novia, algo que no entiendo porque durante la cena apenas me hizo caso".

Tras esta cena en Madrid, Edmundo 'se quedó sin cobertura' durante cuatro días, hasta que volvió a aparecer en Nochevieja para cenar con ella. Y así fue, pero ¡ojo! porque después de Año Nuevo, Bárbara ha confesado que no ha vuelto a saber de él... ¿qué le pasa al actor?