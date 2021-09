Bárbara Rey desvela que ha hablado con Sofía Cristo tras confesar que sufrió abusos de niña

MADRID, 16 (CHANCE)

Sofía Cristo nos dejaba a todos completamente sobrecogidos cuando, trazando su 'línea de la vida' en 'Secret Story', revelaba que había sufrido abusos sexuales por parte de una persona muy allegada a su familia cuando tenía solo cinco años. Un episodio traumático que había mantenido oculto hasta ahora cuando, completamente rota y demostrando su valentía, lo ha contado públicamente.

Un terrible suceso que Bárbara Rey desconocía y del que se enteraba en directo al mismo tiempo que el resto de la audencia. Totalmente destrozada y presa de un ataque de nervios, la vedette era incapaz de controlar el llanto sin dejar de repetir "mi niña, mi niña", disculpándose una y otra vez con su hija por no haberse enterado de estos abusos en su día.

Un momento en el que la organización del programa ofrecía a Bárbara la posibilidad de hablar en privado con Sofía después de su desgarradora y traumática confesión. Ahora, la artista, muy afectada todavía, nos ha contado si ha hablado con su hija y cómo se encuentra tras denunciar públicamente los abusos sexuales que sufrió siendo tan solo una niña de cinco años.

"No me encuentro para hablar, de verdad, os lo agradezco", señalaba Bárbara la noche de este miércoles a su llegada a Málaga, donde hoy se someterá a una revisión médica del Covid que sufrió el pasado mes de abril y del que todavía arrastra secuelas.

"No me lo esperaba", nos ha contado la vedette cuando le hemos preguntado por la dura confesión de Sofía, un tema del que se ve incapaz de hablar por el momento porque es un momento demasiado duro: "Evidentemente. Vosotros sabéis que soy una persona que siempre hablo, me comunico y no tengo ningún problema pero*", ha afirmado muy emocionada.

Sin embargo y a pesar de que asegura que "no me encuentro en condiciones", Bárbara ha confirmado que pudo ponerse en contacto con Sofía tras su terrible confesión: "Hablé un momento en privado y mi hija está muy bien gracias a Dios que es lo importante". Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!