Bárbara Rey le manda un mensaje al abusador de su hija

MADRID, 19 (CHANCE)

Bárbara Rey se sentó el sábado por la noche en el 'Deluxe' para hablar de la bomba informativa que soltó Sofía Cristo en la casa de 'Secret Story'. Cuando la concursante hacía la curva de su vida en la famosa pizarra del programa aseguró algo que nadie sabía, ni siquiera su madre, que había sufrido abusos sexuales por una persona muy cercana cuando tenía tan solo 5 años.

La vedette se sentaba en el programa y confesaba que tenía ganas de conocer el nombre de la persona que le hizo tanto daño a su hija, asegurando que se sentía preparada para tener esa conversación con Sofía.

Después de quedarse en shock en el mismo momento que su hija soltaba esa información, Bárbara Rey se ha mostrado más fuerte que nunca, aunque en algunos momentos de la entrevista se emocionaba por el dolor que le provocaba pensar en ese hecho desagradable y atroz que vivió Sofía Cristo.

Eso sí, el momento clave de la noche fue cuando Bárbara Rey miró a cámara y le mandaba un mensaje a esa persona que abusó sexualmente de su hija: "Te juro por mi vida que, si estás vivo o viva, lo vas a pagar. No habrá sitio en el que yo no te encuentre. Si estás vivo, suerte tienes de que no lo supiera en su momento, porque te habría matado. Si te encuentro, no te haré daño, pero pagaré las consecuencias. Seguro que se lo habrás hecho a muchos y quiero que lo pagues, más cuenta te tiene estar muerto".