Bárbara Rey se moja y da su opinión sobre la polémica de Don Juan Carlos I

MADRID, 13 (CHANCE)Bárbara Rey es una de las mujeres más buscadas en la actualidad por la polémica que mancha la imagen de la Corona, pero sobre todo la del Rey Juan Carlos I. Muy discreta, como siempre ha sido con este tema, ha querido darnos alguna pincelada de lo que está sucediendo con la Monarquía en nuestro país y lo cierto es que ha sido de lo más sincera posible.

Como decimos, la vedette ha sido una de las mujeres más buscadas de nuestro país y siempre se ha mantenido al margen de hablar del Rey Juan Carlos I, pero en esta ocasión ha querido mostrar su opinión sobre lo que está sucediendo con el emérito: "No hablo nunca, pero espero que las cosas se normalicen y que se respete la Constitución".

Sobre lo que sí que nos ha querido hablar es del conflicto entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, que nos ha sorprendido muchísimo ya que, aunque de todos es sabido que no tiene mucha simpatía con la cantante, en este tema se posiciona a favor de ella: "Siempre se ha sabido que yo no tenía una gran devoción por ella, pero es muy duro entre madre e hijo, no deben pasar estas cosas. Hay otras formas de arreglar las cosas".

De esta manera, la vedette ha mostrado su opinión sobre dos de los temas que están ocupando la actualidad informativa y con mucho respeto, ha querido hablar sobre la polémica que azota la vida de Don Juan Carlos I. Bárbara Rey ha dejado claro que no quería hablar más sobre él, pero sí ha asegurado que "espera que no" se esté tambaleando los cimientos de Casa Real.