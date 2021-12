Bárbara Rey prefiere no saber cómo se habrá tomado María Teresa Campos su relación con Edmundo

MADRID, 22 (CHANCE)

Después de varios días en el punto de mira debido a su posible comparecencia en el Senado para explicar su relación economócia con el Rey Juan Carlos en el pasado, Bárbara Rey vuelve a ocupar todas las páginas de la prensa social por su nueva historia de amor con Edmundo Arrocet.Aunque hace años que la pareja comparte una bonita amistad, las últimas imágenes relacionan a la ex vedette con el cómico de una forma muy especial. Tras conocerse la noticia de esta nueva y sorprendente historia de amor, Bárbara no ha querido comentar nada intentando mantenerse al margen en esta nueva vorágine que le rodea. "No voy a decir nada. Muchas gracias por todo y siento de verdad que estéis aquí tanto tiempo esperando de verdad" ha comentado Bárbara.Consciente del gran revuelo que se ha formado con esta posible nueva pareja, Bárbara prefiere no comentar nada sobre cómo se habrá tomado María Teresa Campos esta nueva historia y es que, por el momento, ninguno de los dos ha negado los rumores sobre su relación sentimental.A pesar de todo lo que se está diciendo sobre ella, Bárbara cuenta con el apoyo innegable de su hija Sofía con la que está viviendo durante su estancia en Madrid preparada para disfrutar de las Navidades.