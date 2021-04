Bárbara Rey se pronuncia, como mujer maltratada, sobre el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco

MADRID, 7 (CHANCE)

A punto de retomar su carrera televisiva con su próxima participación en la nueva temporada de 'El desafío', en Antena 3 - donde compartirá plató con otros rostros conocidos como Jesulín de Ubrique o María Pombo - Bárbara Rey disfruta de su tiempo libre con uno de sus grandes apoyos, su hija Sofía Cristo. Tan clara como siempre, la vedette habla del desgarrador testimonio de Rocío Carrasco y recuerda el calvario que ella vivió con Ángel Cristo, lamentándose que, al contrario que la hija de Rocío Jurado, a ella nadie le hizo caso cuando contó los malos tratos que sufría por parte de su marido.

- CHANCE: Buenas noches, bonita cena entre madre e hija.

- BÁRBARA: Sí, porque he venido a trabajar y aprovecho para cenar con ella y pasar un rato con ella. Dentro de poco empezaré con la grabación de 'El Desafío' en Antena 3. Voy a concursar y voy a estar ahí haciendo todas las pruebas.

- CH: Nosotras te imaginamos muy bien,

- BÁRBARA: Son pruebas difíciles perro intentaré hacerlo lo mejor que pueda, ensayaré y entrenaré todo lo que haga falta, como es natural, estoy muy contenta, es un programa que me encanta.

- CH: Imagino que habrás visto lo de Rocío Carrasco.

- BÁRBARA: Muy poco, casi siempre hago zapping y pongo otras cosas.

- CH: ¿Eras conocedora de lo que ocurría, te has sentido identificada?

- BÁRBARA: Yo defiendo siempre el maltrato, venga de donde venga y hay cosas que uno escucha y te recuerdan* hay cosas que son parecidas pero cada una tiene sus vivencias y su vida. Hay algunas cosillas que sí, porque creo que las personas que lo sufrimos, no sé si será verdad, pero hay determinadas cosas que marcan unas pautas que son siempre muy parecidas o iguales. En ese sentido sí, en otras cosas por supuesto que no. Yo por mis hijos habría ido al fin del mundo, pasara lo que pasara, pero en otro sentido sí, cualquier persona si supuestamente ha recibido ese maltrato, la apoyo totalmente.

- CH: ¿Tú te sentiste tan poyada como ella?

- BÁRBARA: Nunca he recibido apoyo de nadie, nunca. Aparte de no recibir apoyo nunca no o recibí ni si quiera por parte de la justicia, la jueza no quiso saber nada, ni si quiera tomó declaración a los testigos, yo tengo muchos testigos, pero testigos presenciales, no que les ha contado o les han dicho, los primeros mis hijos. Bueno, son cosas de la vida además a mí me tocó una jueza. Luego quedó clarísimo porque él lo reconoció públicamente en 'Donde estás corazón', ahí no hay vuelta de hoja. Siempre había muchas dudas, parecía que yo no era el prototipo.

- CH: Como le pasó a Carmina.

- BÁRBARA: Nos ha pasado a muchas mujeres, en lo que no se dan cuenta las personas que desconocen esto es que normalmente las mujeres maltratadas, aunque tengamos un aspecto físico determinado y parece que nos comemos el mundo, el maltratador te acosa de una forma y te hace perder la autoestima de tal manera que sientes que no vales para nada. En mi caso era muy grave, había dejado toda mi profesión y me había metido en un mundo que no me pertenecía, que no era el mío había tratado de adaptarme lo mejor posible y sinceramente lo conseguí, pero claro, no tenía nadie en mi entorno, era otro mundo* ahí me sentí siempre muy desprotegida. Lo pasé muy mal, sufrí mucho. La vida pasa, estamos felices, estamos contentos, tengo a mis dos hijos maravillosos, los tuve desde el primer momento*

- CH: A tu nieta.

- BÁRBARA: Mi nieta que eso ya no quiero ni contar porque es la cosa más guapa que hay en este planeta.

- CH: Feliz con la familia, que, entre la Pantoja, Jurado, Flores Carrasco*

- BÁRBARA: Nosotros somos una familia que siempre hemos estado muy unidos, yo nunca corté el cordón con mis padres y mis hermanos, con mis hermanos sigo igual y con mis hijos exactamente igual, no seguí con mi marido porque el matrimonio salió mal y estas cosas ocurren. Si no habría sido para toda la vida porque era mi pensamiento, creía que sería así, no ha podido ser pero por lo demás seguimos teniendo una gran unión, sigo con la unión con la familia del padre de mis hijos y mis hijos también con sus primos hermanos y todos. Quizás no nos vemos demasiado porque cada uno tiene su mundo, pero nosotros seguimos siendo familia. Mis sobrinos por parte del padre siguen siendo mis sobrinos. Nosotros somos especiales, somos una raza distinta.